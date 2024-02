No hay misterio: Fabbiani ya avisó cómo le va a jugar Riestra a River

Cristian Fabbiani hará su estreno como entrenador del Deportivo Riestra nada menos que ante River, equipo del cual es hincha confeso y en el que tuvo la oportunidad de jugar, aunque sin llegar a colmar las expectativas que se habían generado a su arribo en febrero de 2009, después de romperla en Newell’s y dejar plantado a Vélez.

El encuentro que se disputará este domingo, desde las 5 de la tarde, en el Estadio Guillermo Laza de Villa Soldati, estará repleto de condimentos especiales para El Ogro, quien de todos modos demostró asumirlo con gran naturalidad y no guardó ningún misterio en relación a su plan para hacer frente a un equipo que parece estar reencontrándose con su mejor versión desde el arribo de Martín Demichelis.

“Ellos tienen dos piernas, dos brazos. Somos iguales. La diferencia está en la concentración y en el hambre. No vamos a hacer tiempo, va a haber 200 pelotas para jugar. Yo creo que cuando vos hacés esas cosas, te va mal. El ritmo lo tiene que poner el partido. Mi equipo no se tira“, dijo en diálogo con TyC Sports para dejar claro que Riestra no va a buscar recurrir a ningún argumento por fuera de los futbolísticos para hacerle frente al Millonario.

Fabbiani aseguró haber detectado puntos débiles en el River de Demichelis a los que espera sacar provecho, aunque eligió guardarse los detalles. Sin embargo, no tuvo problemas en avisar cuál será la táctica que utilizará en su estreno con El Guapo en la máxima categoría del fútbol argentino. “El temor te va a llevar a perder. Yo no quiero jugar con temor. Quiero jugar allá arriba, cerca de Armani”, empezó explicando.

Y continuó: “Sí vamos a respetar a River, pero lo queremos ganar. Es uno de los equipos más grandes del mundo, pero hoy estoy defendiendo esta camiseta y lo tengo que ir a complicar, porque si no la vamos a pasar mal. Cuando los dejás pensar, no hay solución. Voy a salir con un 4-4-4. Obvio. El equipo ya lo tengo”.

Ofensivo, pero firma el empate

Si Cristian Fabbiani quiere salir a buscar a River lejos del arco propio es porque considera que defenderse en exceso lo llevará irremediablemente a la derrota y no porque considere que el domingo al Deportivo Riestra solo le sirva ganar. Por eso, aseguró que si hoy pudiera firmar un empate lo haría sin dudarlo.

“Obvio que se firma el punto. Nosotros nos estamos jugando cosas importantes y tenemos que sumar todo lo que se pueda, sumar. El equipo en un par de fechas se va a recuperar. Vamos de a poquito, nos toca un partido difícil y también hay que acostumbrarse a la categoría. Acá se juega a otra cosa. Nosotros estamos con el chip del Nacional B y este partido lo vamos a tratar de cambiar”, manifestó.