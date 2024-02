Jhonny Quiñónez, volante ecuatoriano de 25 años, llegó a Independiente en el último mercado de pases y tuvo participación en los cuatro primeros partidos del Rojo en la Copa de la Liga. Tévez confió en él como titular en los dos primeros partidos -que fueron con victoria-, ingresó en el segundo tiempo en la caída ante Gimnasia y volvió a la titularidad frente a Huracán.

El Rojo visitó al Globo por la cuarta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga y desde los seis minutos del primer tiempo jugó con un hombre de más. Es cierto que el equipo de Tévez no brilló, pero mereció ganar, sobre todo en el segundo tiempo. El encuentro terminó 0 a 0 y en conferencia de prensa, el Apache respaldó a Jhonny Quiñónez, el jugador más cuestionado por los hinchas y la prensa.

Tévez y una frase desafortunada

Carlitos habló en conferencia de prensa y al ser consultado por Jhonny Quiñónez lo respaldó, pero -sin necesidad alguna- trajo a la mesa la cuestión racial: “Nos van a criticar por Quiñónez. Que sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. No quiero entrar en un tema de raza en este momento porque es algo que se ve, que dicen ‘no puede jugar en Argentina’. Démosle tiempo, yo cuando vine de jugar la final de Champions no la rompí de un día para otro, démosle tiempo, tengamos paciencia. Es tenerle paciencia, recién vamos cuatro partidos, no se puede saber si es un fenómeno o no”.

Luego agregó: “Decime qué jugador es un fenómeno con cuatro partido de todos los equipos que compraron. Están ensañados con Quiñónez y está bien si me quieren pegar a mí por Quiñónez, lo voy a seguir poniendo. Que me sigan criticando por Quiñónez, no pasa absolutamente nada. Yo soy absolutamente responsable”.

¿Qué se le viene a Independiente?

El próximo martes, el Rojo recibirá a Rosario Central en Avellaneda por la quinta jornada de la Zona A de la Copa de la Liga, el domingo visitará a Instituto en Córdoba y, por la séptima jornada, se medirá ante Racing en condición de local. El clásico ante la Academia será el sábado 24 de febrero desde las 17 horas.