Una cámara de TyC Sports captó el estado del campo de juego del estadio que parte como candidata a ser sede del Superclásico y las imágenes no son alentadoras.

Boca y River se verán las caras en una nueva edición del Superclásico por los cuartos de final de la Copa de la Liga y aún no se han confirmado las cuestiones oficiales del duelo que definirá a un semifinalista en el certamen nacional. A priori, se estima que el cotejo se disputará el próximo domingo a las 15:30 y el escenario que pica en punta para ser el estadio del mismo sería el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Sin embargo, el estadio mundialista que posee capacidad para más de 50 mil personas arrastra un problema no menor, y es que el campo de juego no está apto para un partido en el corto plazo debido a que se está realizando el resembrado del césped tras una larga seguidilla de partidos durante el primer semestre del 2024.

Mediante una cámara de TyC Sports, se constató que definitivamente el campo de juego no se encuentra en condiciones de afrontar un partido, y mucho menos uno de la envergadura de un Superclásico en un mata-mata. Lógicamente, las imágenes preocupan tanto a Boca como a River y no se descarta que se busque otra sede si el Kempes no llega a estar en condiciones.

Desde Córdoba afirmaron que el césped del estadio de la capital provincial llegará a estar “7 puntos“. Marcos Ibáñez, ingeniero agrónomo del Mario Alberto Kempes, señaló que el campo de juego estará en condiciones para albergar el Superclásico. “Vamos a llegar muy bien“, esbozó el especialista para confirmar que no habrá inconvenientes en que el Boca – River se juegue en la sede mundialista.

Aún así, tras ver las inesperadas imágenes del estado del campo de juego, las dirigencias de los dos clubes comenzaron a evaluar un posible cambio de sede para el Superclásico de este fin de semana, que está pautado para el domingo a las 15:30 a falta de confirmación oficial.

Las posibles sedes del Superclásico si el Mario Alberto Kempes no está disponible

En caso que se defina un cambio de sede por la preocupante imagen del campo de juego del Kempes, la resolución no sería sencilla, ya que todos los estadios candidatos a albergar un Superclásico no estarían disponibles por el resembrado de sus respectivos campos de juego. Así, el Malvinas Argentinas de Mendoza, el Único de La Plata y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero no parten como opciones debido a que se encuentran en peores condiciones que el de Córdoba.

Al mediodía habrá una reunión en AFA para definir fechas, horarios y sedes tanto del Superclásico como de todos los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga.

Todos los cruces de cuartos de final