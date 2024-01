Si bien no hubo argentino que no se sorprendiera con las palabras de Lionel Scaloni una vez consumada la victoria 1-0 ante Brasil en el Maracaná por Eliminatorias, poniendo en duda su continuidad en la Selección Argentina, Mario Alberto Kempes, campeón del mundo en 1978, dijo que tras analizar la situación no le sorprende del todo el planteo del entrenador.

“No sé qué problemas internos puede llegar a haber. Pero creo que llegó un momento en que el técnico siente que puede perder lo que ha ganado. En la Selección Argentina todos fueron fenómenos, menos con Uruguay. Y se habló más de Uruguay que de todo lo demás“, comenzó diciendo en diálogo con TyC Sports en relación a la derrota que cortó un larguísimo invicto, durante la última doble fecha de Eliminatorias.

Y agregó: “Ese es el temor de todo entrenador, imagino yo. Lo pienso. ¿Por qué voy a perder todo lo lindo que hice? ¿Por qué voy a perder la confianza que me habían depositado los muchachos si a lo mejor yo ya no les puedo dar más? Igual me sorprende que se pueda ir”.

Por otro lado, Kempes dijo no tener dudas sobre lo rápido que tendrá propuestas de trabajo Scaloni, tanto a nivel de clubes como de selecciones, cuando finalmente decida poner fin a su ciclo en Argentina. “Es joven y creo que se tendría que arriesgar un poquito más (para quedarse). Reitero, no sé si habrá cositas internas. Estoy seguro que no es por cansancio. Pero a lo mejor no siente la misma confianza o ha visto cositas raras”, sugirió.

Si bien Lionel Scaloni es hoy por hoy el entrenador de la Selección Argentina e incluso estuvo presente con la delegación que representó a los campeones del mundo en el sorteo de la Copa América 2024, continúa sin terminar de garantizar su presencia en dicha competencia. “Estoy acá porque soy el entrenador y lo que dije después del partido con Brasil es que estoy en un momento personal de pensar. Y todavía estoy en ese momento”, supo decir en aquel momento.

Kempes reiteró los elogios a los campeones del mundo

Pese a haber sido alguna vez crítico de la elección de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección Argentina, Mario Alberto Kempes se reiteró en los elogios al conductor del equipo que consiguió la tercera estrella mundialista de la historia en Qatar. “Supo adaptarse, supo elegir a aquellos jugadores para cada puesto y cuando tuvo que cambiar en el Mundial, no le tembló la mano. Supo dar un vuelco y ningún entrenador de la Selección se quejó”, señaló.

Y agregó: “Rodeó al mejor jugador del mundo con lo mejor que encontró, cada uno en su puesto. Antes era Messi con la Selección Argentina. Ahora es la Selección Argentina más Messi, porque los compañeros entienden que es el mejor, pero no esperan que solucione todos los problemas”.

Los elogios a Barco y Echeverri

El Matador se refirió también a dos de las más grandes apariciones del fútbol argentino, Valentín Barco y Claudio Echeverri, poniendo a Julián Álvarez como ejemplo para explicar que no tendrían por qué tener problemas de adaptación al fútbol europeo.

“A lo mejor no tienen el cuerpo todavía o no lo han desarrollado del todo. Pero Julián fue Julián y está jugando perfecto. Hay que saberlos llevar. Una pequeña adaptación van a tener para perder la vergüenza y demostrar que son diferentes. hay que ver si los llevan como proyecto para el equipo principal o los pueden ceder para que vayan acostumbrándose. Son chicos que han crecido, han jugado en equipos grandes y no van a tener problema para ponerse cualquier camiseta”, dijo.