El ex arquero de la Selección Argentina y Boca habló maravillas de Emiliano Martínez, además detalló cómo fue jugar con Kempes, Maradona y Messi.

Pato Abbondanzieri: “Me encanta el Dibu, te sale y no sabés dónde carajo definir”

La carrera de Roberto Abbondanzieri tuvo de todo: ganó títulos memorables, defendió arcos pesados como los de Rosario Central, Boca y la Selección Argentina, se caracterizó por su desempeño en los penales, pero también por los compañeros que tuvo, entre ellos Mario Alberto Kempes, Diego Armando Maradona y Lionel Messi. Además de contar cómo fue compartir con ellos, el Pato habló maravillas del Dibu Martínez, el actual arquero de la Albiceleste.

“Me gustó mucho tener un intercambio de palabras con el Dibu. Yo creo que tiene una personalidad muy buena, en la Selección hay que cuidar un poco los modos porque es distinto a un club, pero yo prefiero que sea así antes que sea de otra manera. Se puede bajar un cambio porque hay gestos que te pueden perjudicar, más de la escuela de la que salió él que es Inglaterra. A mí el Dibu me encanta, yo me veo muy reflejado en lo que es él”, afirmó el Pato Abbondanzieri en el canal de YouTube de TyC Sports.

Además, agregó: “A vos te sale el Dibu y no sabés dónde carajo definir. Había un periodista muy conocido que me criticó mucho tiempo en Boca porque yo sacaba las pelotas con el pie y así, con una atajada con el pie, nos terminó salvando el Dibu”. Al ser consultado por su actuación en los penales, el Pato afirmó: “Él iba creciendo y le iba bien, hablaba y lo hacía bien”.

Roberto Abbondanzieri en el Mundial 2006. (Foto: IMAGO).

Jugó con los tres 10 campeones del mundo

“A Leo lo conozco desde hace bastante, con Mario tuvimos la posibilidad en el año 95, porque nunca se le había hecho una despedida y, cuando se decidió hacerle uno fue en Rosario Central – Newell´s, a mí me tocó salir con él, la verdad que fue un genio. Maradona ni hablar, llegar a Boca y estar dos años con Diego… después me invitó a su programa y jugamos al fútbol-tenis. Con Leo jugábamos mucho en las concentraciones, también él después me llevó a los partidos beneficio que hizo por todo el mundo.”, dijo Abbondanzieri en relación a haber compartido cancha con Mario Alberto Kempes, Diego Maradona y Lionel Messi.