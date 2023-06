En más de una ocasión, Boca y River se han disputado la incorporación de algún futbolista del torneo doméstico, como así también del exterior. No siempre las negociaciones llegaron a buen puerto, y hubo momentos en los que el Millonario se quedó al deseo del Xeneize, y visceversa.

Ahora que se viene un nuevo mercado de pases, donde ambos clubes buscarán refuerzos para dar una fuerte pelea en la CONMEBOL Libertadores, recibieron la noticia de que, uno de los futbolistas a los que apuntaban, definió su futuro.

Después de varias idas y vueltas, donde Lautaro Giannetti no sabía si se marcharía ahora o en diciembre, los dirigentes de Vélez acordaron con el zaguero central de 29 años que continuará jugando con el elenco de Liniers . Si bien no extenderá el vínculo que lo une al club que lo vio nacer hasta fin de año, ante el rumor de una posible salida a Necaxa, el capitán no se irá.

Después de una charla que tuvo Giannetti con Sergio Rapisarda, llegaron a un acuerdo en donde “el jugador se comprometió en hacer un buen segundo semestre, y luego no renovará y se irá libre, en busca de un salto futbolístico y económico” , según reveló el medio partidario Sábado Vélez.

A raíz de esta situación, tanto Boca como River, y también cualquier otra institución que busque quedarse con los servicios de Giannetti, recién podrán hacerlo a partir del 1 de enero del 2024, momento en el que estará con el pase en su poder y solamente deberán negociar con el zaguero central sin que haya clubes de por medio.