Qué dijo Sebastián Domínguez sobre la anulación de los descensos que favoreció a Tigre

Finalmente, en la última asamblea de la AFA realizada este jueves, se determinó la suspensión de los descensos en la Liga Profesional con el objetivo de que a partir de la próxima temporada sean 30 los equipos que juegan en la máxima división del fútbol argentino.

Uno de los equipos beneficiados por esta decisión fue Tigre, ya que se encontraba en el último puesto de la tabla anual, con 26 unidades, una menos que Sarmiento de Junín. Días atrás de que se determine la suspensión de los descensos, su entrenador, Sebastián Domínguez, habló al respecto afirmando que para él tenían que seguir vigentes.

“No manejo la opción de que quiten los descensos, no la tengo presente y no me cambia absolutamente nada. Si después la resolución es esa, será esa. Yo dije desde que jugaba al fútbol y lo repito hasta ahora: 20 equipos, dos rondas. Para mí ese sería un torneo ideal en el fútbol argentino”, comenzó Domínguez en su descargo.

“Lo repito porque sino es muy fácil a cualquier declaración mía donde totalmente digo lo contrario, entonces siempre pensé eso, inclusive cuando jugábamos 19 fechas en dos torneos, porque además me tocó jugar en Brasil por ejemplo, que es un fútbol parecido al nuestro y ellos sí tienen ese torneo”, continuó sobre su postura al respecto de cómo tiene que ser la Liga Profesional.

Siguiendo por la misma línea, argumentó: “Termina siendo lindo, divertido, competitivo, pero bueno, entiendo que habrá que reestructurar tantas cosas que han cambiado en el último tiempo. Creo que se jugaron 17 torneos diferentes en el último tiempo. Es difícil, eso ya no es mi trabajo, le toca a la dirigencia del fútbol argentino. Lo que decida va a ser igual para todos”.

ver también Los únicos dos clubes que no votaron a favor de anular los descensos de la Liga Profesional

Así se jugará el torneo de 30 equipos de equipos en 2025

La llegada de dos nuevos equipos desde el Torneo Nacional (sin descensos en Primera) provoca que en Primera División haya 30 equipos para 2025. AFA confirmó que no habrá Liga Profesional ni Copa de la Liga, sino que se volverá a los formatos de Torneo Apertura (de febrero a junio) y Clausura (de julio a diciembre).

Publicidad

Publicidad

Cada certamen se jugará de igual forma: los 30 equipos se dividirán en dos zonas de 15 por sorteo con distintos emparejamientos y con la fecha de clásicos e interzonales garantizada. Una vez que se dispute la fase regular de 15 fechas, se jugarán octavos, cuartos, semifinales y final. Para la primera fase de playoffs (octavos), los equipos que terminaron en los primeros lugares descansarán y tendrán ventaja deportiva en las siguientes rondas.

La llegada de estos torneos Apertura y Clausura redefine la disputa de la Supercopa Argentina. Los campeones de ambos torneos jugarán la Supercopa a final de año o comienzos de la temporada siguiente. En tanto, el ganador se enfrentará al campeón de la Copa Argentina por el título del Trofeo de Campeones.

Cuántos descensos habrá en 2025 en la Liga Profesional

Según lo aprobó la AFA, la Liga Profesional tendrá dos descensos en la temporada 2025. Uno de ellos se definirá por la tabla de los promedios, mientras que el restante será por la clasificación anual que reúne los puntos obtenidos a lo largo del año.

Publicidad