Qué pasa si Deportivo Madryn gana, empata o pierde contra Colón en la Primera Nacional 2024

Desde las 15.05 arranca la definición de la Zona 2 de la Primera Nacional con 7 partidos en simultáneos y uno de ellos es el que disputan Colón y Deportivo Madryn en Santa Fe . El duelo puede verse por TyC Sports y también por TyC Sports Play sin cortes ni interrupciones.

El elenco del sur llega como líder con 63 puntos y mejor diferencia de gol que Chicago, el otro puntero de la zona. Al mismo tiempo estarán jugando San Telmo ante Aldosivi, Nueva Chicago con Brown de Adrogué y Gimnasia de Mendoza frente a Almagro, todos duelos claves en la pelea por llegar a la final en donde ya espera San Martín de Tucumán, el mejor de la Zona 1.

Cabe recordar que en caso de igualdad de puntos entre dos o más equipos lo que define la posición es la diferencia de gol y e segunda instancia los goles a favor.

Los posibles escenarios

–Si Deportivo Madryn gana y Nueva Chicago empata o pierde, el conjunto del Sur jugará la final contra San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn gana por una diferencia de goles igual o mayor a la de Nueva Chicago ante Brown de Adrogué, el conjunto del sur jugará la final contra San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn gana por una diferencia de un gol menor a la que consiga Nueva Chicago ante Brown de Adrogué, el conjunto del sur jugará la final contra San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn gana por una diferencia de gol menor de dos goles a la que consiga Nueva Chicago ante Brown de Adrogué, el Torito jugará la final y el cuadro del sur irá al Reducido.

–Si Deportivo Madryn empata o pierde y Nueva Chicago gana, el Torito jugará la final y el cuadro del sur irá al Reducido.

–Si Deportivo Madryn empata, Nueva Chicago no gana y Aldosivi empata con San Telmo, el conjunto del sur jugará la final ante San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn empata, Nueva Chicago no gana y Aldosivi le gana a San Telmo, el equipo de Mar del Plata jugará la final ante San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn empata o pierde, Nueva Chicago no gana y San Telmo le gana a Aldosivi, Telmo jugará la final ante San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn y Nueva Chicago pierden, el ganador de San Telmo y Aldosivi jugará la final ante San Martín de Tucumán.

–Si Deportivo Madryn y Nueva Chicago pierden y San Telmo empata con Aldosivi, Telmo jugará la final ante San Martín de Tucumán.

La tabla de Posiciones

Los partidos de la Zona 2

15:05 Colón vs. Dep. Madryn

15:05 Estudiantes (RC) vs. Atlético Rafaela

15:05 Aldosivi vs. San Telmo

15:05 Mitre (SdE) vs. Chaco For Ever

15:05 Gimnasia (S) vs. Defensores de Belgrano

15:05 Gimnasia (M) vs. Almagro

15:05 Nueva Chicago vs. Brown (A)

Cómo se definen los dos ascensos

El primer ascenso se define con una final entre los dos mejores de cada zona, San Martín de Tucumán fue el mejor de la Zona 1 y resta definirse el de la 2.

Mientras que el segundo se dirime con un Reducido entre el segundo y el octavo de cada zona, sumado al perdedor de la final. La primera instancia del Reducido es a partido único, en cancha del mejor ubicado en la tabla y con ventaja deportiva (es decir que al visitante solo le sirve ganar).

El resto de las fases, excluyendo la final en cancha neutral. son de ida y vuelta; Y el mejor ubicado en la tabla definirá en su estadio y con ventaja deportiva en caso de igualdad en los 180 minutos.