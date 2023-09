Racing está con la mente puesta en lo que será el clásico de Avellaneda frente a Independiente, donde Fernando Gago estará siendo mirado de reojo por todos los hinchas después de lo que fueron algunas flojísimas actuaciones del equipo.

Más allá de lo que conlleve al derby barrial, en la Academia tuvieron un nuevo movimiento dentro del mercado de pases. Pero en este caso, no incorporaron futbolistas, sino que se desprendieron de una pieza que no venía teniendo mucha acción bajo las órdenes de Gago.

A pesar de que fue el propio DT de Racing quien pidió, en su momento, que Nicolás Reniero se quedara en el plantel, ahora quedó completamente relegado por Roger Martínez y Maximiliano Romero, por lo que desde la dirigencia negociaron con Tigre para que emigre a préstamo por un año y sin opción de compra .

La negociación por Reniero se dio muy rápido, y tiene que ver con que Tigre no podrá contar con Tomás Badaloni por los próximos dos meses, ya que se fracturó el quinto metatarsiano del pie izquierdo.

Debido a que aún no se disputó el 70% del torneo, y hasta que se termine de recuperar Badaloni no podrá lucir la camiseta del Matador, desde AFA autorizaron a ambas instituciones a poder negociar por el ex delantero de Godoy Cruz .

En este caso, la cesión de Reniero será hasta junio del 2024 (su contrato en el club de Avellaneda finalizará en diciembre de ese mismo año), pero a fines del año corriente tendrán la posibilidad de ejecutar la cláusula de repesca.

¿Cuántos goles hizo Nicolás Reniero en Racing?

Nicolás Reniero llegó a Racing en agosto de 2019, donde disputó 49 partidos, convirtió 7 goles y aportó 2 asistencias.

¿Cuánto pagó Racing a Nicolás Reniero?

En aquel entonces, Racing negoció con San Lorenzo y desembolsó 4 millones de dólares por el 80% del pase de Nicolás Reniero.