El 11 de noviembre de 2022, a través de sus redes sociales, San Miguel hacía oficial que Brian Sarmiento dejaba el club tras jugar casi un año allí. Una vez que dejó el Trueno Verde, Sarmiento se acercó a los medios de comunicación y tuvo participación en varios programas, sobre todo deportivos, aunque también salió de su zona de confort y, durante 2023 participó del Bailando, popular ciclo televisivo conducido por Marcelo Tinelli.

Sarmiento siempre se destacó por su simpatía y el Bailando fue la posibilidad de darse a conocer más allá del fútbol, pero en los últimos días le picó el bichito y ahora su deseo es volver al alto rendimiento. En diálogo con Infobae, Sarmiento afirmó: “Volvería a jugar solamente si me llaman de Banfield. Voy y que no me paguen, que decida el técnico si juego. Una vez adentro, me los como a todos”.

Además, agregó: “Hace un año y medio estoy alejado de las canchas. Casi ni miro fútbol, pero a veces juego unos partidos en Senior en Independiente”. Al ser consultado si podría volver a jugar, dejó en claro: “Si quiero puedo porque soy joven y mi físico no cambia. Si me pongo a entrenar, enseguida agarro el ritmo. Pero la verdad que lo que me dolió fue el transcurso en el que decidí dejar el fútbol, que fueron tres años más o menos”.

Brian Sarmiento participó del Bailando 2023.

Sarmiento actualmente tiene 34 años y que, si bien su deseo es el de volver a Banfield, el Taladro tiene como manager a Mariano Andújar y como entrenador a Ariel Broggi. Cabe recordar que Brian jugó en el club del Sur del Gran Buenos Aires entre 2016 y 2017 cuando al equipo lo dirigía Julio César Falcioni y que en este 2017 decidió marcharse a Newell´s, el club de sus amores.

ver también Brian Sarmiento: "Estuve cerca de jugar en River"

Las 16 camisetas que vistió Brian Sarmiento a lo largo de su carrera

Los comienzos de Brian Sarmiento fueron en Estudiantes de La Plata y luego saltó al fútbol español para jugar en Racing de Santander, Xerez, Girona, Salamanca, hasta que en 2011 regresó a Argentina para jugar en Racing. Luego pasó por Arsenal, All Boys, Ponte Preta de Brasil, Quilmes, Real Garcilaso de Perú, Banfield, Newell´s, Volos de Grecia, Aurora de Bolivia y finalmente en San Miguel, donde jugó durante todo 2022.

Publicidad

Publicidad

ver también Brian Sarmiento se cansó de Rodrigo De Paul en la Selección Argentina y le hizo un pedido a Scaloni: "Para que se calme un poco"