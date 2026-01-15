En medio de un mercado de pases no tan activo en el fútbol argentino, desde la Primera Nacional llegó una de las “bombas” del verano: Ricardo Centurión se convirtió en nuevo jugador de Racing de Córdoba, con el gran objetivo de conseguir el ascenso a la Liga Profesional.

El talentoso futbolista de 32 años acordó su llegada al club cordobés luego de un fructífero paso por el fútbol boliviano, donde se desempeñó en Oriente Petrolero y disputó 31 encuentros en los que convirtió 9 goles.

El jugador surgido en Racing de Avellaneda tuvo este miércoles su presentación oficial y ya dejó su primera “perlita”. Consultado sobre las inconductas que lo acompañaron durante casi toda su carrera, Centu no dudó y afirmó: “Soy un agradecido por el trabajo que me están dando, mi inconducta va a ser adentro de la cancha, no afuera, que quede claro. Estoy listo para estar a disposición y lo que me pida el técnico. Queda poner esmero y trabajo, porque el fútbol así te lo exige”.

Tweet placeholder

“Cuando me mandó un mensaje y se contactó con nosotros, su calidad de persona fue la que me convenció para venir y después tenía una cuenta pendiente en mi carrera de poder jugar y lograr el objetivo de ascender“, agregó el ex futbolista de Boca y Vélez, con respecto al diálogo que tuvo con el presidente del club cordobés, Manuel Pérez.

ver también Ricardo Centurión habló de su paso por Boca, la pelea con Coudet en Racing y los problemas de salud mental: “No le encontraba sentido a la vida”

En la conferencia de prensa para presentarlo, el futbolista que también tuvo pasos por el San Pablo de Brasil y el Genoa de Italia, se mostró muy esperanzado y contento por esta nueva aventura: “Me siento feliz por esta oportunidad, vamos a intentar darle al club la mayor alegría y lograr los objetivos que tenemos. Elegí a Racing porque fue el que propuso y el que quiso. Acá estoy”.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

La huella de campeón que busca recuperar en Córdoba

Más allá de su renacer futbolístico en Bolivia, Ricardo Centurión carga con un historial de peso en el fútbol argentino que Racing de Córdoba buscará capitalizar.

Fue determinante en el título de la Academia de Avellaneda en 2014 y sumó otra estrella en 2019, además de consagrarse con Boca en el torneo de 2017. Esa jerarquía de Primera División es el valor agregado que ilusiona a Nueva Italia para pelear el ascenso.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVE

Ricardo Centurión se convirtió en nuevo refuerzo de Racing de Córdoba en la Primera Nacional.

El delantero llega tras anotar 9 goles en 31 partidos con Oriente Petrolero.

Prometió en su presentación que su inconducta será solo “adentro de la cancha”.

Publicidad