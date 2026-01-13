Es tendencia:
Ni Boca ni Racing: Ricardo Centurión vuelve al fútbol argentino y ya tiene equipo confirmado

El delantero de 32 años, con pasado en Racing, Boca y San Lorenzo, abandonó el fútbol boliviano tras lucir la camiseta de Oriente Petrolero.

Por Julián Mazzara

© Instagram @adrianricardo1993Ricardo Centurión jugará en Racing de Córdoba.

A lo largo de los últimos días, se habló muchísimo de lo que sería el futuro de Ricardo Centurión, quien quedó con el pase en su poder luego de lo que fue su paso por el fútbol boliviano, donde defendió la camiseta de Oriente Petrolero.

El delantero, de 32 años, que pasó por Racing, Boca y San Lorenzo, entre otros, retorna al fútbol argentino para reencontrarse con su tierra e intentar demostrar que puede volver a resurgir como el Ave Fénix. Por eso mismo, aterrizó en la provincia de Córdoba.

Luego de varias idas y vueltas, Centurión acordó su llegada a Racing de Córdoba, donde firmará su vínculo por una temporada, es decir, hasta el 31 de diciembre de 2026. Pero antes de ello, se someterá a la revisión médica, que será en la jornada del miércoles 14 de enero.

A lo largo del 2025, el nacido en Avellaneda se destacó en el equipo de Santa Cruz de la Sierra, donde participó de 31 compromisos y disputó un total de 1.712 minutos en cancha. Además, aportó 9 goles y 4 asistencias, igualando la marca anotadora más alta de su carrera en una temporada.

Ricardo Centurión jugará en Racing de Córdoba. (Getty Images)

Centurión expresó su deseo de volver al fútbol argentino

Ricardo Centurión planteó que sus intenciones para la continuidad de su carrera pasan por volver a jugar en el fútbol argentino y no se mostró nada pretencioso en función de poder cumplir con ese deseo. “La idea que tengo es volver para estar cerca de mi hija, de mi familia, demostrarme a mí mismo y a los que no me tienen confianza que soy el de antes. Tuve un periodo malo en mi vida, pero no tengo ninguna vergüenza”, dijo.

Y agregó: “Quiero demostrar en el fútbol argentino que mi fútbol es otro. Se van a sorprender del fútbol que tengo ahora porque soy más pensante, leo las jugadas antes. A mí no se me cae ningún anillo si tengo que jugar en la B Nacional para hacer méritos y hacerme ver”.

DATOS CLAVES

  • Ricardo Centurión acordó su llegada a Racing de Córdoba tras jugar en Oriente Petrolero.
  • El delantero de 32 años firmará un contrato por una temporada hasta diciembre de 2026.
  • El futbolista realizará la revisión médica el miércoles 14 de enero en la provincia cordobesa.
