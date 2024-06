Romagnoli reconoció que en San Lorenzo interesa un jugador de River: "¿Cómo no me va a gustar?"

La posibilidad de que Adam Bareiro continúe en el fútbol argentino incluso si deja de defender la camiseta de San Lorenzo se volvió mucho más concreta desde que River se decidió a hacer los esfuerzos necesarios para contratarlo, viéndolo como la mejor de sus opciones en el mercado de fichajes para la búsqueda de ese delantero de jerarquía que compita con Miguel Borja.

El propio Leandro Romagnoli, entrenador del Ciclón, reconoció tras la victoria sobre Chacarita en Copa Argentina que la partida del paraguayo es una opción y hasta terminó eligiendo un futbolista del Millonario con el que le gustaría poder trabajar en adelante, por si se tuviera que incluir como parte de pago.

“Todavía nadie me dijo nada. Tengo que hablarlo con Néstor (Ortigoza) y Marcelo (Moretti). Hay que analizar cómo es la negociación con Adam, si hay jugador de por medio“, expresó el entrenador en diálogo con TyC Sports luego de la clasificación a octavos de final.

Si la oferta de River a San Lorenzo por Bareiro tuviera que incluir un futbolista, Romagnoli se mostró encantado de que ese jugador pudiera ser Agustín Palavecino. “¿Cómo no me va a gustar? Es un gran jugador. Está entrando poco, viene sin minutos, pero no deja de ser un gran jugador que ya salió campeón con River. Hay que evaluar muchas cosas”, dijo ante la consulta.

River va en serio por Bareiro.

El mediocampista de 27 años, con pasos previos por Deportivo Cali y Platense, acumula este año apenas 97 minutos de juego distribuidos en cinco partidos de Liga. Además, fue titular por Copa Argentina ante Excursionistas e ingresó 5 minutos por Copa Libertadores en la visita a Deportivo Táchira.

Consejo a Bareiro

Aunque dijo saber que no se lo pedirá, Leandro Romagnoli expresó en conferencia de prensa qué consejo le daría a Adam Bareiro sobre su futuro: “No se lo voy a decir, pero sabe que lo pienso. Le diría quedate en San Lorenzo, sos el capitán, sos importante para nosotros. Después dependerá de las ganas que tenga él, de las ganas que tenga el club”.

Romagnoli pidió los refuerzos necesarios

Leandro Romagnoli consiguió que San Lorenzo pueda transitar el receso por Copa América sabiendo que a su regreso competirá en tres frentes diferentes durante la segunda mitad del año, clasificando a instancias de octavos de final tanto en Copa Libertadores como Copa Argentina, en convivencia con el desarrollo de la Liga Profesional.

Sabiendo de la exigencia que demandará y de la posibilidad concreta de perder futbolistas importantes, como Adam Bareiro y Agustín Giay, pidió a la dirigencia estar muy despierta en el mercado de fichajes para que el plantel no solo no se resienta, sino que pueda mejorarse.

“Si hay jugadores que salen en tal posición, va a haber que reforzarse porque lo que viene a futuro son competencias muy complicadas, muy exigentes y tenés que armar un buen plantel para lo que viene”, remarcó.