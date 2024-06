Adam Bareiro es el gran protagonista de lo que ya se podría asumir como la novela del mercado en el fútbol argentino. Está claro que su salida de San Lorenzo parece cuestión de tiempo y sólo resta saber cuál será el próximo club en su carrera. River, Boca y hasta Atlético Mineiro asoman como opción, pero el ‘Millonario’ es el que más está avanzando.

Desde River tienen en claro que Bareiro se muestra como la opción ideal de recambio de Miguel Borja, listo para ir en busca de la Copa Libertadores. En este sentido, la dirigencia ya se está moviendo para anticipar a Boca y a Mineiro y quedarse con los servicios del delantero de la Selección de Paraguay.

Si bien la cláusula de Bareiro es de 3.5 millones de dólares, pagarían un monto mayor en un gesto de buena voluntad con el ‘Ciclón’. Sin embargo, acá es donde el club de Boedo se permite pedir por ciertos nombres que interesan y pertenecen a River.

Lo que pide San Lorenzo a River por Adam Bareiro

Durante las últimas horas, tal como comenté en Radio La Red, el nombre de Agustín Palavecino empezó a sonar fuerte en San Lorenzo. El sentimiento del jugador por el ‘Ciclón’ y hasta su idolatría por Leandro ‘Pipi’ Romagnoli podrían ayudar al trato.

Agustín Palavecino celebrando un gol en River (Getty Images).

Hay un tema: Palavecino y River tienen todo arreglado para una salida al fútbol mexicano. Necaxa lo espera, pero este interés de San Lorenzo lo cambiaría todo. Define el propio futbolista respecto a su futuro. En tal caso, se podría ir a préstamo al ‘Santo’.

Al nombre de Palavecino se le suma el de Cristian Ferreira, quien ya está en San Lorenzo. La idea es que se quede con un porcentaje del pase. Por último, hay un pedido por una plusvalía para que, en caso de una futura venta de Bareiro, le quede algo de dinero al conjunto del Bajo Flores.

Cristian Ferreira, en San Lorenzo (Getty Images).

Repasando en limpio: el pedido de San Lorenzo para dejar ir a Bareiro sería el pago de la cláusula, un porcentaje del pase de Cristian Ferreira, el préstamo de Agustín Palavecino y plusvalía ante futura venta.

¿Qué dijeron Adam Bareiro y Néstor Ortigoza ante los rumores?

Mientras siguen los rumores respecto a su futuro, Adam Bareiro prefiere esperar y mantener los pies sobre la tierra de cara a la Copa América 2024. “A veces es difícil centrarse en los aspectos personales cuando hay tantos rumores detrás. Tengo la tranquilidad de que, si esos rumores están, es porque vengo haciendo bien las cosas. Ahora tengo que centrarme en la selección (de Paraguay) y el día de mañana veré qué hago de mi futuro con San Lorenzo o cualquiera de los otros clubes“, manifestó desde la concentración paraguaya.

Por su parte, el mánager de San Lorenzo, Néstor Ortigoza, fue claro respecto a la postura del club. Si bien no le gustaría perder a Bareiro, también es cierto que les urge una venta importante y que, de preferencia, no fuese a otro club del fútbol argentino. “Se evaluarán las ofertas que lleguen para que al club le entre dinero para poder resolver los problemas. No estaría bueno que cambie en el fútbol argentino, si no que se vaya afuera. Es un chico que quiere mucho al club“, dijo en ESPN.