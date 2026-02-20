En Boca el clima no es del todo calmo. Con un equipo y resultados que no terminan de convencer en el arranque del año, el ciclo de Claudio Úbeda se encuentra bajo la lupa y enfrenta un margen de error cada vez más chico. En ese contexto, como suele suceder cuando los números no acompañan, empezó la danza de nombres. Y uno de los que volvió a sonar en el Xeneize fue el de Rubén Darío Insúa, quien rompió el silencio en medio de la turbulencia.

Anticipándose al futuro del Sifón, así como ante cualquier rumor, el experimentado director técnico se encargó de desactivar cualquier bomba mediática que lo vinculara con la institución de la Ribera. “Actualmente tengo un compromiso personal y profesional con Barracas Central y lo voy a cumplir”, aseguró en una charla con Tyc Sports.

Y agregó: “Yo tomo con mucha naturalidad todos estos temas, sobre todo cuando tengo trabajo. En mis 28 años de carrera como entrenador, nunca dejé un club para irme a otro por una oferta superior. No lo hice antes y no lo haría ahora”.

Para no dejar margen a la duda, apartó las hipótesis y planteó un escenario concreto. “Si me llamara Riquelme la semana que viene o en un mes para decirme ‘Gallego, te quiero en Boca’, mi respuesta sería que no”, disparó.

Acto seguido, entre risas, continuó: “En todo caso, tendrían que haber llamado antes, estuve 19 años sin dirigir acá”. Así, en medio del ruido que rodea a Úbeda, el Gallego siguió la misma línea que eligió el Turco Mohamed días atrás y se bajó de cualquier proyecto xeneize que lo tenga anotado en carpeta.

El análisis sobre el presente de Bareiro y los arbitrajes

Más allá de su futuro personal, el entrenador también se tomó un tiempo para analizar el presente de Adam Bareiro, flamante refuerzo de Boca, a quien supo potenciar al máximo cuando ambos coincidieron en San Lorenzo. “Es muy buen delantero y un gran profesional. En River jugó muy poco, no pudo demostrar su nivel. Es una pieza importante”, destacó el Gallego.

Finalmente, abordó las especulaciones que recaen sobre los arbitrajes en los encuentros de Barracas Central. “El tema arbitral es interpretativo. No consumo redes y el teléfono lo tengo casi todo el día apagado. Obviamente estoy informado, pero no me gusta eso. El fútbol no es una ciencia exacta, depende del análisis de cada uno y todo se resuelve en la cancha”, cerró.

