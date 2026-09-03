San Lorenzo acordó con Rubén Darío Insúa: será el tercer ciclo del DT

El histórico entrenador vuelve al Ciclón en medio de una profunda crisis y a dos años de su último pasaje por el club.

A los 65 años, Rubén Darío Insúa dará un nuevo paso al frente para hacerse cargo del plantel de San Lorenzo. Tras el despido de Pipo Gorosito, la dirigencia del Ciclón fue a buscar a otro ídolo, con quien acordaron este jueves tras una exitosa reunión.

En el club de Boedo solo tuvieron a Insúa como alternativa concreta para ocupar el cargo luego de la negativa de Ramón Díaz. Ahora, el DT firmó contrato hasta diciembre de 2027, según pudo saber BOLAVIP. El Torneo Clausura y la Tabla Anual serán sus desafíos de este semestre.

Cabe recordar que el entrenador trabajó durante los últimos años en Barracas Central, ciclo que finalizó a mediados de junio. Tras menos de tres meses en libertad de acción, tomará el fierro caliente que significa la actualidad de San Lorenzo.

Los números de Rubén Darío Insúa en San Lorenzo

En sus primeros dos ciclos en el club, el DT cosechó más del 51% de los puntos en los 146 partidos que dirigió. Fueron 57 victorias, 54 empates y 35 derrotas. En cuanto a títulos, fue el entrenador que llevó al Ciclón a la conquista de la Copa Sudamericana 2002.

La actualidad de San Lorenzo

Inmerso en una profunda crisis institucional y económica, el club de Boedo se encuentra anteúltimo en la Zona A del Torneo Clausura 2026, aunque solo a 3 puntos de los puestos de clasificación a octavos de final. En la Tabla Anual está 21°, un panorama más complicado porque son 8 las unidades que lo separan de la Copa Sudamericana 2027.

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