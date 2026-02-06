La insólita reacción de Rodrigo Insúa: rompió un vidrio, jugó cortado y no pudo ni sacar los laterales de Barracas Central

Barracas Central necesitó los penales para eliminar a Temperley de la Copa Argentina. El Guapo jugó muy mal el primer tiempo y se fue al descanso en desventaja y con sus jugadores muy fastidiados. Uno de ellos fue Rodrigo Insúa, que protagonizó un insólito incidente en los pasillos del Estadio Julio Humberto Grondona.

El defensor, que venía de anotar en el empate agónico ante Deportivo Riestra, fue el primero en irse al vestuario, sin esperar a sus compañeros. Allí, le pegó una piña a una puerta de vidrio y sufrió varios cortes a la altura de la mano y el codo de su brazo izquierdo, con sangre entre sus dedos.

“Por lo que me dijeron, alguien rompió una puerta de vidrio o dos ventanas de vidrio de la bronca. Habrá que ver si alguno sale herido“, soltó la periodista Catalina Barbot en la transmisión oficial del encuentro. Instantes después, apareció el hijo del entrenador con la evidencia.

Debido a esta situación, el marcador de punta no solo no pudo hacer los laterales de su equipo, sino que necesitó ayuda para atarse los cordones. Esa imagen se vio en TV, con un Gabriel Hauche (del Gasolero) asistiendo a su colega.

Qué dijo Rubén Darío Insúa del incidente de su hijo

Consultado después del partido, Rubén Darío Insúa, entrenador de Barracas, evitó dar detalles sobre lo sucedido: “No sé lo que pasó. Sé que tuvo un corte en su brazo, pero la verdad que no lo vi. Después jugó el segundo tiempo, así que imagino que estará bien“.

Victoria trabajada de Barracas Central sobre Temperley

Barracas Central no la pasó bien con Temperley. En un primer tiempo para el olvido, los de Insúa se fueron al descanso perdiendo 2 a 0 con goles de Valentín Aguingalde y Valentino Werro. Finalmente, el Guapo logró igualarlo en la etapa final con un doblete de Facundo Bruera. En los penales, se impuso por 4 a 3 y avanzó de ronda.

En la próxima instancia, el conjunto de Primera División chocará ante el vencedor del cruce entre Huracán y Olimpo, que se enfrentarán el 29 de marzo.

