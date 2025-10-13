Nunca antes visto: Marcelo Moretti, presidente de San Lorenzo, se escapó corriendo y con custodia policial ante el reclamo de los hinchas

La crisis institucional no cesa en San Lorenzo y, una vez más, Marcelo Moretti fue protagonista de un suceso insólito. En busca de retomar sus labores como máxima autoridad del club, el presidente asistió a la sede ubicada en Avenida La Plata e inmediatamente se pobló de socios e hinchas que se acercaron a protestar contra su gestión y su vuelta a las actividades diarias.

Los simpatizantes del Ciclón coparon los alrededores exigiendo la renuncia definitiva del cargo y el llamado a elecciones anticipadas, para encontrar una solución lo más rápido posible. Sin embargo, el dirigente se opone y se aferra al cargo para continuar gobernando el club, en medio de este clima tenso que se empieza a repetir cada vez más seguido contra los fanáticos.

Lo cierto es que este lunes por la tarde, Moretti escapó corriendo y con custodia policial ante el reclamos de los hinchas de San Lorenzo. Las imágenes son evidentes y no resisten otro tipo de opinión, el presidente se vio obligado a huir de la sede en un vehículo de la Policía de la Ciudad ante la fuerte presencia de los simpatizantes que se agruparon en el ingreso al establecimiento.

Mientras la fuerza de seguridad realizó un importante operativo para custodiar al dirigente y conseguir su salida del sitio en óptimas condiciones, al mismo tiempo los hinchas fueron reprimidos sobre la vereda y el asfalto de Avenida La Plata al 1700. Con diferentes grupos de policías que formaban filas de escudos para hacer el espacio suficiente, Moretti corrió y se subió a la camioneta.

No es la primera vez que ocurre una manifestación que tiene como objetivo cortar el mandato de manera anticipada, pero sí que escala hasta este punto. Los socios empiezan a agotar la paciencia, la institución continúa en plena crisis y ya renunció gran parte de la Comisión Directiva. Con ese panorama sobre la mesa, Marcelo pretende seguir al frente como la máxima autoridad.

También vale destacar que la Justicia declaró inválida la acefalía luego de las múltiples renuncias. No obstante, los hinchas no ceden en su postura y reclaman reiteradamente el llamado a elecciones anticipadas para que se lleven a cabo en las próximas semanas y así elegir un nuevo líder político que tome las riendas del conjunto azulgrana por los próximos años, al menos con consenso.

Para comprender aún mejor la situación que vive San Lorenzo hay que recordar que en cada partido que se disputa en el Nuevo Gasómetro, los socios entonan cánticos contra la dirigencia y también personalizados contra Moretti. El grito suele ser ensordecedor y baja desde los cuatro costados con el mismo propósito: la renuncia definitiva y el llamado a elecciones anticipadas.

