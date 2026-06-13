Mientras el foco apunta a la Copa del Mundo, el entrenador dejó su cargo y la institución ya le busca reemplazante.

En pleno partido entre Brasil y Marruecos por la fecha 1 de la Copa del Mundo 2026, el fútbol argentino robó parte del protagonismo. Esto se debe a que Rubén Darío Insúa dejó de ser el entrenador de Barracas Central, lo que sorprendió a todo el ambiente. Después de estar casi dos años completos en el cargo, se acaba de dar a conocer esta decisión que le pone punto final a su estadía.

El Gallego arribó al Guapo el 2 de septiembre de 2024, con el claro objetivo de darle un salto de calidad desde su rol, en un equipo que aún era nuevo en la máxima categoría del país. Fiel a su estilo, le aportó experiencia y se consolidó en Primera División, pero este sábado se concretó su salida y el conjunto rojiblanco ahora debe buscar un reemplazante en el cortísimo plazo.

Rubén Darío Insúa, durante su estadía en Barracas Central. (Getty Images)

Lo cierto es que, tras casi dos temporadas, Insúa dejó de ser el director técnico de Barracas. Tal como se informó, en las últimas horas firmó la rescisión de su contrato, por lo que ya está interrumpido oficialmente. De esta manera, Rubén Darío le puso punto final a su estadía en el elenco que comando tácticamente en el último tiempo, luego de llevarlo al plano internacional.

Durante su etapa en el Guapo, el Gallego dirigió 74 partidos oficiales en total. En ese lapso de tiempo, cosechó 23 victorias, 28 empates y 23 derrotas, siendo un ciclo cambiante por momentos. Además, su equipo convirtió 74 goles y recibió 85 tantos, sumando 97 puntos en el plano doméstico y con un promedio que alcanza el 1,31 puntos por partido a lo largo de su estancia.

Rubén Darío Insúa, durante su estadía en Barracas Central. (Getty Images)

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Por otro lado, cabe recordar que viene de vencer a Huracán por Copa Argentina. En la instancia de dieciseisavos de final, sus dirigidos le ganaron 1-0 al Globo y sellaron la clasificación a los octavos de final del certamen más federal del fútbol argentino. Sin embargo, esto no cambió el curso de la historia y en horas de este sábado, el DT firmó la rescisión de su convenio con la institución.

Vale resaltar que anteriormente había estado en San Lorenzo, elenco con el que está identificado incluso desde su etapa como futbolista profesional y es considerado un ídolo. Además, tuvo pasos recordados por Ferro, Alianza Lima, Barcelona de Ecuador, Talleres de Córdoba, Deportivo Cali, Bolivar, entre otros tantos clubes de Sudamérica.

Rubén Darío Insúa, durante su estadía en San Lorenzo. (Getty Images)