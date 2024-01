Marcelo Moretti asumió a fines del 2023 como el nuevo Presidente de San Lorenzo y, en sus primeros días de gestión, habló de la crítica situación financiera que atraviesa el club. En diálogo con Super Mitre Deportivo, el flamante mandamás del Ciclón denunció que Marcelo Tinelli y Matías Lammens, los últimos en ser elegidos en este cargo en el club, son los responsables del “vaciamiento” de San Lorenzo.

“Sabíamos que había deudas, que San Lorenzo estaba en una situación difícil, pero lo que encontramos fue peor de lo que pensábamos. Hoy tenemos inhibiciones, embargos, aguinaldos sin pagar, meses de sueldos atrasados con los empleados y tres meses de deuda con el plantel profesional y el cuerpo técnico“, soltó en primer lugar Moretti. Luego, fue tajante respecto al monto específico que tiene el club como deuda total.

“San Lorenzo necesita 30 millones de dólares para estar al día“, sentenció Moretti en Radio Mitre de manera contudente, en donde afirmó que la situación es “alarmante“, y que hay muchos dirigentes de la actual CD que están poniendo plata de sus bolsillos para pagar lo más urgente.

Sobre la dirigencia anterior, el actual Presidente la acusó de responsable de esta situación política, haciendo hincapié en los nombres de Marcelo Tinelli y Matías Lammens: “Fueron cómplices del vaciamiento en partes iguales y Horacio Arreceygor (Presidente en función tras la licencia de Marcelo Tinelli) la dejó pasar, la tiró para adelante, no denunció nada. Trató de tirar la tierra debajo de la alfombra, que pase el que sigue y ahora estallan las bombas“, señaló Moretti. Un contexto durísimo, que incluso no termina allí.

Además, añadió que la situación pasará al ámbito judicial: “Se han pedido créditos por millones de dólares que no se sabe para que lo hicieron. El club vendió por millones de dólares y no se construyó nada ni salió campeón en los últimos años. Le debemos a todo el mundo. La pregunta es ‘¿dónde está la plata?’, por eso vamos a hacer una auditoría. Esto va a terminar en la justicia. La administración no fue clara“. San Lorenzo, en una crisis absoluta a nivel económico.

La repercusión en lo futbolístico

El propio Marcelo Moretti reveló que en las próximas horas firmarán la continuidad de Rubén Darío Insúa como entrenador, pese a que el contexto no es bueno. Es que las deudas más urgentes que San Lorenzo tiene con diversos clubes y jugadores generaron que la FIFA inhiba al Ciclón y que no pueda incorporar jugadores hasta saldar las mismas.

De momento, las que más urge resolver son las de Yeison Gordilo, a quien le deben un millón de dólares de su contrato, y la deuda con Rayados de Monterrey por el pase de Adam Bareiro. A este equipo mexicano, San Lorenzo le debe 600 mil dólares. Desde la dirigencia actual, la intención es saldar todo tipo de dinero adeudado cuanto antes.

Por lo pronto, hasta no pagar estas primeras dos deudas, el Ciclón no podrá sumar a los refuerzos que ya tenía apalabrados, y RDI deberá seguir entrenando al plantel actual que solo cuenta con 17 jugadores.

Para tomar dimensión: la diferencia con la deuda que tenía Independiente

El saldo total que debía abonar el club de Avellaneda a sus más de dos decenas de acreedores era, en noviembre del 2022, de U$S22.871.087, siendo la de mayor magnitud de todas ellas la que debe pagarle al Club América de México por la transferencia de Cecilio Domínguez a principios del 2019.

Si bien ya diversas deudas fueron pagadas mediante la colecta hecha por Santiago Maratea y por gestión del propio club, el monto que en aquel entonces parecía elevado queda en cifras mínimas tras confirmarse la deuda total que tiene San Lorenzo, la cual asciende a los 30 millones de euros.