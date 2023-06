Después de varias idas y vueltas, los dirigentes de Racing desistieron de continuar con las negociaciones para obtener la renovación de Matías Rojas, quien tendría todo arreglado para seguir con su carrera en Corinthians.

Si bien resta que el elenco brasileño se encargue de regularizar su situación financiera, ya que actualmente está inhibido por una deuda con Mauro Boselli y varios salarios atrasados, tras lo que fue su participación de la fecha FIFA con la Selección de Paraguay, el 10 regresó a Avellaneda.

Rojas se entrenó a la par de sus compañeros, ya que le manifestó a Gago que no iba a formar parte de aquellos futbolistas que trabajarían de manera diferenciada mientras se recuperan de diversas lesiones. El entrenador lo entendió, lo aceptó y lo tuvo a disposición.

Ahora que se viene el partido frente a Barracas Central, el plan de Rojas es poder decir presente y así tener su último partido con la camiseta de la Academia , al menos por el marco de la Liga Profesional. Luego, podrá despedirse de los hinchas ante Ñublense, por la CONMEBOL Libertadores.

La idea de los dirigentes era que el ex Defensa y Justicia no jugara más por no haber renovado, además de que tras ser reemplazado frente a Banfield apuntó contra Víctor Blanco por no llegar a un acuerdo. Pero la exposición de Gago en conferencia de prensa generó que dieran marcha atrás y el oriundo de Asunción continuará dentro del plantel hasta que termine el primer semestre.