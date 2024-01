A horas de emprender su viaje hacia Estados Unidos para radicarse en la ciudad de Miami, dentro del estado de Florida, y así poder llevar a cabo la parte fuerte de la pretemporada, Independiente debió suspender todo tipo de actividad y el plantel dirigido por Carlos Tevez se quedó en Buenos Aires.

Después de varias idas y vueltas, donde Independiente se vio ampliamente perjudicado a 24 horas de presentarse en el Aeropuerto Ministro Pistarini para subirse al avión y así volar hasta la ciudad que tiene a Lionel Messi como principal figura, la Comisión Directiva que encabeza Néstor Grindetti plantó bandera y emitió un comunicado en el que denunciaron a Black & White INC, la empresa que se encargaba de todos los pormenores.

“Nuestra institución ha sido víctima de un incumplimiento comercial por parte de la empresa organizadora Black & White INC, la cual no resolvió cuestiones fundamentales como el traslado, el alojamiento, la logística y los amistosos que el primer equipo debía disputar, tal como se había comprometido”, explicaron desde el elenco de Avellaneda a través de las redes sociales oficiales del club. Pero no quedó allí.

Desde la dirigencia del Rojo sostuvieron que “en todo momento, el Club estuvo a disposición de Black & White INC para colaborar en la realización del viaje. Entre otras cosas, la institución accedió a pagar el vuelo 24 horas antes de viajar, pero las reservas del alojamiento no se habían realizado. A medida que pasaban las horas, los incumplimientos por parte de la empresa mencionada eran mayores y se llegó a una situación de no retorno”. Pero como si eso no fuese todo, anunciaron que los demandarán legalmente.

“Esta decisión nos genera un perjuicio económico y la imposibilidad de continuar con el posicionamiento de nuestra marca a nivel internacional. Por lo tanto, se iniciará una demanda legal a la empresa Black & White INC por daños y perjuicios e incumplimiento del contrato correspondiente”, indicaron antes de agradecerle a la Asociación del Fútbol Argentino y a la cadena televisiva ESPN, de quienes destacaron que “fueron resolviendo los reiterados incumplimientos de la empresa denunciada”.