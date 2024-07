Se supo la verdadera razón por la que Ángel Di María no volverá a Rosario Central

Hace meses que se viene hablando de un posible regreso de Ángel Di María a Rosario Central. Inclusive hubo quienes lo afirmaron, pese a que del lado del futbolista nunca hubo una señal clara. Es cierto que en reiteradas oportunidades mostró su fanatismo por el club, llegó a posar con su camiseta y también se dijo que tenía la clara intención de volver al club que lo formó. La situación complicada en Rosario en materia de seguridad, algunas amenazas y lo cómodo que está en Benfica son todas realidades que alejaron a Angelito del Canalla.

Belloso contó por qué Di María no volvió a Rosario Central

Gonzalo Belloso, ex delantero de Rosario Central y actual presidente, dialogó con Radiópolis de Radio 2 y detalló los motivos que hicieron que Angelito no regrese al Canalla: “La vuelta de Angelito es o fue un sueño para todos los hinchas de Central. En estos últimos años se afianzó la idea de que venía. El club creció un poco más y creíamos que estábamos en un buen momento para recibirlo, con un plantel bien armado, técnico de la casa y una estructura sólida. Pero nos informó que no está garantizada la seguridad ni para él ni para su familia”.

Además, agregó: “Nos dijo que no se sentía seguro y que tomó la decisión después de la Copa América. El sábado nos dijo que no siente las garantías de seguridad y nos dijo que no podía volver al club. A nosotros nos duele, pero respetamos muchísimo la decisión”.

Angelito se retiró de la Selección Argentina tras ganar la Copa América 2024. (Foto: Getty).

Amenazas de todo tipo

Belloso contó que también fue víctima de amenazas: “Nunca pidió jugar por cuatro meses ni dos años, en este último tiempo pensó volver, pero no se convencieron de eso. Nosotros pudimos contarle nuestras propias experiencias, que con Carolina nosotros vivíamos en Uruguay cuando asumimos la presidencia del club, tuvimos amenazas de todo tipo, verbales, críticas en mi casa, en lo de mi suegro, en lo de mi mamá”.

También dijo: “No quiere decir que todo el mundo tiene que hacer como yo, pero las amenazas después se convirtieron en apoyo y he sentido, a partir de que nosotros tomamos la presidencia del club, un apoyo incondicional de los hinchas, de la ciudad, de las autoridades de la ciudad”.

¿Por qué Di María no estuvo en el homenaje en el Gigante?

El pasado viernes, Rosario Central recibió a Sarmiento por la sexta fecha de la Liga Profesional y hubo homenaje para Gio Lo Celso, pero no para Di María, lo que generó polémica. Belloso dijo al respecto: “Invitamos a los dos, pero Angelito no estaba en la ciudad y vino Giovani, que pidió que fuera adentro del vestuario. No sabemos por qué, pero lo respetamos. Estamos agradecidos igualmente”.