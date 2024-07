El furioso posteo de Di María tras ser acusado de no querer volver a Rosario Central: "Qué manera de hacer campaña"

Luego de ganar la Copa América, su último torneo con la Selección Argentina, el delantero Ángel Di María tomó una decisión con su futuro, y la misma fue la de renovar por una temporada más con el Benfica de Portugal, terminando así con los rumores de su vuelta a Rosario Central.

Días después de que se anuncie su continuidad en el elenco portugués, el Fideo publicó una fuerte historia en su cuenta de Instagram, en la que le responde a los hinchas del Canalla que lo acusaron de no querer volver al club, afirmando que hay gente que no está a favor su regreso.

“Qué manera de hacer campaña en contra mía. ¿Por qué no se la agarran con los que no quieren que vuelva? Gracias”, posteó junto a una publicación en la que afirman que Rosario Central homenajeará a Giovani Lo Celso por ganar la Copa América, mientras que para él no habrá nada.

Posteo de Ángel Di María.

La publicación a la que responde Di María, es de InfoCanaya, un medio partidario que afirmó: “Ángel di María se encuentra en la ciudad hace algunos días y también fue invitado por la comisión directiva canalla para que se haga presente en el Gigante pero respondió que no podrá asistir”.

Y agregó: “Así las cosas, la vuelta del futbolista de 36 años está cada vez más lejana. No responde mensajes, y cuando responde es con la negativa. Diferente es el caso Gio Lo Celso, que todos los años se hace presente en los diferentes predios del club y mañana se presentará a ser aplaudido por todos los canayas que vayan a ver el partido”.

Ángel Di María y la posibilidad de tener un partido de despedida con la Selección Argentina

En una entrevista con Radio La Red, Cardoso admitió que a Di María le gustaría jugar el partido contra Chile por las Eliminatorias Sudamericanasy se retiraría en el minuto 11 por el número de su camiseta. Un gesto digno para una figura que se ganó el corazón de los hinchas argentinos.

“Escuché que querían hacerle el partido despedida acá (en Argentina). No sé exactamente si va a ser así, pero la verdad que la idea es buenísima. Se lo merece él y la gente que lo quiere ver y no pudo viajar a la Copa (América). A mí me encanta la idea y a él (por Di María) también. Si eso se arma, él va a venir encantado porque bueno la gente lo quiere saludar y se lo merece“, dijo Jorgelina Cardoso.