El delantero colombiano se refirió a lo que ocurrirá el sábado, donde le tocará enfrentar a Boca, su ex equipo.

Este sábado, Boca deberá visitar a Independiente Rivadavia por la fecha 10 de la Liga Profesional, donde se dará el primer cruce frente a Sebastián Villa, quien fue futbolista del conjunto azul y oro, pero que se marchó envuelto en diversos problemas extrafutbolísticos, donde se destaca una condena por violencia de género, además de que tiene una causa abierta por abuso sexual.

Durante los últimos días, fue el presidente del conjunto mendocino quien repudió a quienes buscan impedir la actividad de Villa, y sus declaraciones llamaron poderosamente la atención. “Cualquiera se puede equivocar en la vida. No estamos hablando de un homicidio“, sostuvo Daniel Vila sobre la situación del colombiano. Si bien en la conferencia de prensa no se le preguntó por los dichos del mandatario, al ex Deportes Tolima le consultaron por el club que lo albergó entre 2018 y 2023.

“Es un partido muy importante para nosotros, para el club y para mí, espero hacer las cosas bien”, sostuvo a la hora de realizar un análisis de lo que ocurriría en el Estadio Bautista Gargantini. Pero también le preguntaron si existía la posibilidad de gritarle un gol a su antiguo equipo: “No, yo siempre voy a respetar a Boca Juniors, le agradezco muchísimo todo lo que hizo por mí, lo quiero con todo mi corazón. Tengo a excompañeros, gané muchos títulos y sólo tengo palabras de agradecimiento”, remarcó. Y añadió: “Boca es Boca. Boca es lo más grande que hay, lo respeto y esperemos que gane el mejor”.

Para terminar con las consultas sobre su pasado, el extremo nacido en Antioquia confesó que aún se mantiene en contacto con algunos futbolistas: “Estuve hablando con Merentiel, tengo un grupo aparte. Tengo muchos amigos, me ayudaron mucho y volver a verlos será algo muy bonito”, soltó.

Los motivos por los que Villa sigue en libertad a pesar de la condena por violencia de género

Condenado por los delitos de lesiones leves y amenazas contra su ex pareja Daniela Cortés, Villa debe cumplir con una serie de obligaciones:

Fijar residencia y someterse al control del Patronato de Liberados en forma bimestral.

Evitar cualquier tipo de contacto con Cortés y los familiares de ella.

y los familiares de ella. Realizar un tratamiento psicosocial y participar de diferentes talleres sobre violencia de género.

El comunicado de Ni Una Menos tras confirmarse el regreso de Sebastián Villa a Argentina

Sebastián Villa, hace poco más de un año fue condenado por violencia de género y tiene una causa abierta por abuso sexual. En ese contexto, Ni Una Menos repudió la situación su arribo hacia Independiente Rivadavia.

A través de un comunicado, la seccional mendocina de la entidad se pronunció acerca de este hecho: “Rechazamos la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado por violencia de género y sus acciones no deben ser minimizadas”.

Y agregó: “Instamos al club a reconsiderar y demostrar un verdadero compromiso contra la violencia de género“. Un mensaje que no pasó desapercibido en Mendoza, pese a que el presidente de la Lepra ya había avanzado con la contratación del jugador.