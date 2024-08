Independiente Rivadavia repudia a quienes no quieren que Villa juegue: "No estamos hablando de un homicidio"

La vuelta de Sebastián Villa al fútbol argentino generó una enorme polémica por lo que fue su paso por Boca, donde quedó envuelto en miles de inconvenientes. Pero lo que más ruido hizo fue que retornó de Europa con una condena por violencia de género, además de que tiene una causa abierta por abuso sexual.

A los directivos de Independiente Rivadavia poco les importó. Pese a lo controversial que resultó la contratación, siempre defendieron a Villa. Y ahora que deberán recibir al Xeneize, donde se cruzarán los caminos del colombiano con su ex equipo, el presidente Daniel Vila fue consultado al respecto de lo que debieron transitar como institución para quedarse con el extremo de 28 años.

“¿Por qué no puede jugar? Villa es un trabajador que tiene que vivir, mantener una familia y trabajar. Si fuera un plomero, ¿dirían que no trabaje como plomero?”, enfatizó el máximo mandatario de Independiente Rivadavia. Pero no quedó allí.

A través de una entrevista que le brindó al programa partidario Boca de Selección, el empresario explicó que “el límite es que está cumpliendo su sentencia como corresponde y punto. Cometió un error, fue a la Justicia, se lo castigó y está cumpliendo. Una persona que es declarada culpable sino es sentenciada de por vida. A él le dieron 2 años y 1 mes. Si no tiene prisión perpetua, tiene que trabajar”. Y añadió: “No se le puede negar una segunda oportunidad para reinsertarse a la vida”.

Para cerrar con la defensa del delantero colombiano, Vila se escudó con que “cualquiera se puede equivocar en la vida. No estamos hablando de un homicidio, estamos hablando de una agresión verbal y lesiones leves. De ahí en más tiene la libertad para trabajar”. Pero también aprovechó para disparar contra el colectivo Ni Una Menos, que intentó boicotear, con argumentos, la contratación del ex Deportes Tolima: “En algún momento desde algún sector del feminismo se intentó armar algo, pero no tuvo éxito. La gente de Independiente Rivadavia lo recibió muy bien”, aseguró.

Sebastián Villa en Independiente Rivadavia.

El comunicado de Ni Una Menos tras confirmarse el regreso de Sebastián Villa a Argentina

Sebastián Villa, hace poco más de un año fue condenado por violencia de género y tiene una causa abierta por abuso sexual. En ese contexto, Ni Una Menos repudió la situación su arribo hacia Independiente Rivadavia.

A través de un comunicado, la seccional mendocina de la entidad se pronunció acerca de este hecho: “Rechazamos la incorporación de Sebastián Villa a Independiente Rivadavia. Villa fue condenado por violencia de género y sus acciones no deben ser minimizadas”.

Y agregó: “Instamos al club a reconsiderar y demostrar un verdadero compromiso contra la violencia de género“. Un mensaje que no pasó desapercibido en Mendoza, pese a que el presidente de la Lepra ya había avanzado con la contratación del jugador.