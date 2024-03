La calesita gira y los entrenadores que se suben son siempre los mismos en el fútbol argentino. Supuestamente, los torneos largos iban a permitir pensar en proyectos a largo plazo, inclusive pasar de cuatro a dos descensos daba a pensar que podía ayudar a que los entrenadores que pelean en la zona baja no vivan entre la espalda y la pared, pero no. La rotación de entrenadores en nuestro fútbol es permanente y los técnicos se mueven como fichas de ajedrez y no tardan en encontrar otro club de la zona baja para asumir.

La paciencia, a nivel sociedad, es cada vez menor y eso se ve plasmado en el fútbol argentino. Clubes como Huracán, Sarmiento, Central Córdoba o Barracas Central, por poner solamente algunos ejemplos, pareciera que se la pasan cambiando de entrenadores permanentemente y los nombres a los que apelan suelen ser directores técnicos que vienen de una mala experiencia. Lo más llamativo es que en muchos casos, ni siquiera tardan una semana en estar al frente de otro club.

Pareciera que la autocrítica o el análisis detallado buscando los motivos que hicieron que el ciclo no sea exitoso no están presentes. Es difícil imaginar que un entrenador que viene de tener una mala experiencia en un club, a la semana ya esté en condiciones de asumir en otro club que acaba de quedarse sin entrenador. No hubo tiempo de maduración en la decisión, todo es inmediato y, por lo general, se termina demostrando que las elecciones no suelen ser las mejores.

Los entrenadores que más cambian en el fútbol argentino

Diego Dabove, Sergio Rondina, Leonardo Madelón y Ricardo Zielinski fueron los entrenadores que más equipos dirigieron en Argentina en los últimos tres años. Dabove, actualmente en Instituto, se sentó anteriormente en los bancos de: Argentinos, San Lorenzo, Banfield y Huracán. Rondina, por su parte, estuvo en Arsenal, Central Córdoba, Colón, Barracas Central y Sarmiento. Madelón y Zielinski pasaron por cuatro equipos recientemente en el fútbol doméstico.

Movimientos recientes

Facundo Sava, Israel Damonte, Rodolfo De Paoli y la dupla técnica Orsi – Gómez son algunos de los directores técnicos que también tienen tendencia a rotar rápidamente. Facundo Sava dejó Huracán hace días y ya asumió en Atlético Tucumán. En el Decano estaba la dupla Orsi – Gómez, pero al dejar su cargo ya tienen trabajo en Platense, que dejó ir a Grazzini tras caer en el clásico con Argentinos por 3 a 1.

Damonte regresa a Sarmiento -que despidió a Rondina- tras su paso por Colón que terminó en el descenso. De Paoli dejó su cargo en Independiente Rivadavia luego de un par de fechas, pero recientemente había tenido dos ciclos en Barracas Central y un breve paso por Patronato.