Tottenham acordó la venta de Alejo Véliz, socio predilecto de Di María en Rosario Central

Alejo Véliz, quien desde mediados del año pasado se desempeña cedido en Rosario Central, dejará de ser jugador del Tottenham, club que precisamente había comprado la ficha del delantero al club rosarino por alrededor de 23 millones de dólares en 2023.

Según confirmó el periodista Fabrizio Romano en X, los Spurs acordaron con Bahía de Brasil la venta definitiva del futbolista de 22 años, que también había estado cedido en Sevilla y Espanyol, en 9 millones de euros más variables por objetivos.

El acuerdo también respetó la posición de Véliz de poder continuar en Rosario Central para finalizar el Torneo Apertura y disputar al menos la fase de grupos de la Copa Libertadores junto a Ángel Di María, su socio predilecto. Por esa razón, recién en junio deberá realizarse los exámenes médicos previos a la firma de su contrato con el equipo brasileño.

Una vez listo para sumarse a Bahía, el delantero firmará un contrato de largo plazo, hasta finales de 2030. Así, culmina de manera favorable para todas las partes una negociación que había iniciado a mediados de enero, con El Canalla en plena pretemporada.

Con el impulso del City Group

El Esporte Club Bahía de Brasil, que disputará ante O’Higgins de Chile la segunda ronda clasificatoria a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, es de la multipropiedad del conglomerado empresario City Group, que tiene en Manchester City a su equipo de mayor tracción tanto económica como deportiva.

Si el equipo brasileño supera la fase previa y hace una buena fase de grupos, Alejo Véliz podría jugar para dos equipos diferentes el certamen Conmebol, ya que desde octavos de final en adelante el certamen se completará una vez finalizado el Mundial de 2026.

Los números de Véliz desde su regreso a Rosario Central

Desde su regreso al Canalla a mediados del año pasado, Alejo Véliz disputó un total de 19 partidos oficiales y convirtió 7 goles. En el actual Torneo Apertura viene de marcar en el triunfo 2-1 sobre Racing de la segunda fecha y disputó como titular los tres partidos que lleva jugados el equipo de Jorge Almirón.

