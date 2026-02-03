Es tendencia:
Mario Kempes fue crítico con el título otorgado a Rosario Central y Ángel Di María: “Más no se puede decir”

El ídolo del Canalla se refirió a la polémica estrella que la AFA le entregó el club por haber sido líder de la Tabla Anual.

Por Agustín Vetere

Ángel Di María, capitán de Rosario Central.
© GettyÁngel Di María, capitán de Rosario Central.

El regreso de Ángel Di María a Rosario Central incrementó la jerarquía del fútbol argentino, pero también disparó polémicas. La decisión de Chiqui Tapia y AFA de otorgarle al Canalla el título de Campeón de Liga generó una ola de críticas no solo para quiénes decidieron entregar esta estrella, sino también para quienes la aceptaron.

El combinado rosarino recibió el trofeo en las oficinas del organismo en Puerto Madero a pesar de que no se trataba de un título en juego en el reglamento. Incluso, Estudiantes de La Plata y Juan Sebastián Verón se manifestaron en contra en el famoso episodio del pasillo de espaldas.

Pasaron algunos meses y todavía hay protagonistas opinando sobre este título. El último en hacerlo fue nada menos que Mario Alberto Kempes, referente para el fútbol argentino, pero también ídolo de Rosario Central.

En entrevista con Rodrigo Rea para su canal de YouTube, el campeón del mundo le restó importancia a la estrella de Central por la Tabla Anual: “Se inventaron un premio y se lo dieron. Más no se puede decir. Sorpresas que te da el fútbol argentino”.

Kempes opinó sobre el título de Campeón de Liga. (Foto: Getty)

Sin embargo, el goleador el Mundial 1978 no perdió la oportunidad de llenar de elogios a Di María: “Es un profesional, 100%. Uno nunca se pensaba que iba a rendir de la manera que está rindiendo en Rosario Central. Siempre va a ser importante esta clase de jugadores. Con la presencia solamente ya anima a sus compañeros”.

Si bien toda la polémica por el título de Campeón de Liga le sumó presión al Canalla en el Torneo Clausura, el cambio de calendario lo encuentra motivado nuevamente. Ahora, no solamente disputará los certámenes locales, sino que también peleará por la Copa Libertadores.

Datos clave

  • Mario Alberto Kempes criticó el título de Campeón de Liga otorgado a Rosario Central.
  • AFA entregó el trofeo al club en Puerto Madero basándose en la Tabla Anual.
  • Ángel Di María regresó a Rosario Central para disputar el torneo local y la Libertadores.
