Se siguen conociendo las nominaciones a los Premios The Best y ahora le tocó al Puskas. Once futbolistas son candidatos a ser elegidos como autores del mejor gol del año, cada uno con diferentes recursos a la hora de mandar la pelota al fondo de la red. Entre ellos, hay un argentino.

Así como le tocó a Messi, Lamela y González Metilli, ahora le tocó a Álvaro Barreal. El mediocampista de 23 años, que milita en el FC Cincinnati de Estados Unidos, es uno de los grandes favoritos para quedarse con el galardón.

El ex-Vélez recibió un centro de Luciano Acosta -otro argentino- y la agarró de aire. Desde el semicírculo, mandó el balón directo al palo derecho del arquero, que no pudo ni reaccionar ante semejante bombazo. ¡Terrible!

Para votarlo como mejor gol del año, debés ingresar al sitio web de FIFA.

Link para votar a Messi en los premios The Best

La votación podrá darse a través de la página oficial de la FIFA, a la que accederás haciendo click acá.

Scaloni y Dibu Martínez, afuera de los nominados

El entrenador campeón del mundo y el ganador del premio en el 2022 no figura entre los ternados este año. Mismo caso con el arquero que se quedó con el trofeo en la última edición.

Julián y Messi, los únicos argentinos que repiten nónima en The Best y Balón de Oro

Para la ceremonia del Balón de Oro, además de Leo y Julián Álvarez encontramos a Lautaro Martínez y Emiliano Martínez, mientras que para el The Best solo los primeros dos aparecen ternados.