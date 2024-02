Se terminó el mercado de pases en Argentina de forma definitiva y en Boca no hubo novedades sobre nuevos refuerzos, a excepción de la firma del primer contrato de Milton Delgado, el buen mediocampista que tiene hoy la Reserva. La intención del Consejo de Fútbol fue negociar hasta último momento por el chileno Carlos Palacios, pese a que también sonó Álvaro Barreal.

El mercado en Argentina cerró el pasado viernes 2 de febrero, pero Boca (y otros clubes) tuvo la oportunidad de sumar un refuerzo más debido a la salida de Bruno Valdez a Cerro Porteño. Negoció hasta el final por Carlos Palacios, pero su llegada terminó por caerse en las últimas horas tras las propias palabras del jugador. “Siento que encontré un lugar en el mundo en un equipo tan grande como Colo Colo“, dijo en una conferencia de prensa en su club.

Caído el pase del chileno, apareció el nombre de otro futbolista. Álvaro Barreal, actualmente figura de la MLS, fue ofrecido al Xeneize. FC Cincinnati, dueño de su ficha, pidió un monto elevado por su llegada y rápidamente fue descartado, según reveló el periodista César Luis Merlo.

Después no hubo mucho más. A la vista estuvo que Boca intentó contratar a un jugador ofensivo, pese a que también sonaron algunos mediocampistas centrales como Fausto Vera, Ignacio Miramón o Emiliano Martínez. Sin embargo, durante la última semana, no hubo llamados por alguno de estos jugadores.

¿Por qué Boca no contrató a Carlos Palacios?

Boca negoció para contratar a Carlos Palacios. Si bien con el jugador parecía haber un entendimiento, lo cierto es que su llegada se hizo imposible por la postura de Colo Colo, que siempre quiso retener al jugador. Si bien el Albo sólo tiene el 15 por ciento de su pase (el resto es de Vasco da Gama), al tener los derechos deportivos del jugador, contaba con su peso en la negociación.

Tal como te contó Germán García Grova en Bolavip, en Colo Colo hicieron de todo para tratar de sostener a Palacios. Hasta el técnico Jorge Almirón se metió en las negociaciones y estuvo reunido con el jugador y los dirigentes para que se quede. Días después, el jugador Emiliano Amor reveló que hasta Arturo Vidal jugó su papel hablando directamente con su actual compañero.

Palacios, tal como dijo en la conferencia de prensa del viernes, optó por quedarse en Colo Colo, aunque reconoció que habló con el presidente de Boca, Juan Román Riquelme. “Siempre fue mi ídolo, lo admiro hasta el día de hoy. Tuve la opción de conversar con él. Pero como lo dije, acá encontré un lugar en el mundo“, así le cerró la puerta.

La realidad es que Boca hizo un par de ofrecimientos por Palacios. El último fue por 4 millones de dólares, pero desde Colo Colo y el entorno del jugador sólo se irían a Argentina por el pago de la cláusula de rescisión de 5 millones de dólares. ¿Desde La Boca volverán a la carga a mitad de año? No lo descarten.

Álvaro Barreal, una opción fugaz y cara para Boca

El nombre de Álvaro Barreal empezó a aparecer en las últimas horas del jueves, es decir, menos de 24 horas del tiempo límite de Boca para contratar un jugador. Su nombre fue ofrecido debido a la necesidad de FC Cincinnati de sacarle algo de rédito económico, ya que está en el último año de su contrato. También suena en Brasil (Vasco da Gama).

Sin embargo, tal como informó Grova, Cincinnati sólo lo dejaría ir por una cifra de 5 millones de dólares por el 75 por ciento de su pase. Es decir, deberían pagar lo mismo que deberían haber pagado por Carlos Palacios, pero ni siquiera por la totalidad de su pase.

Si bien el nombre pudo haber gustado al Consejo de Fútbol, Barreal, hoy por hoy, destaca como carrilero izquierdo en una línea de tres (o cinco defensores). Boca, con Diego Martínez, no juega este sistema (por ahora), por lo que esta opción traía ciertas dudas. Además, Boca cuenta con jugadores que pueden hacer toda la banda como Lautaro Blanco o Marcelo Saracchi (además de Frank Fabra).

¿Cómo fue el mercado de enero/febrero de Boca?

Boca fue paso a paso en este mercado de pases. La primera llegada fue la de Cristian Lema, una necesidad en la defensa central ante la salida de Facundo Roncaglia y para suplir también a un Marcos Rojo, que no llegó a jugar en este 2024 debido a una lesión en el calentamiento del primer amistoso ante Gimnasia y Tiro de Salta. Su salida de Lanús se dio tras el pago de una deuda del club y de unos 500.000 dólares por parte del Xeneize.

Tras la llegada de Lema, el propio técnico pidió cerrar sea como sea a Kevin Zenón. Fue otra novela de mercado debido a la postura de Unión de Santa Fe para dejarlo ir. Así como sucedió con el experimentado defensor, la voluntad del jugador primó y llegó a Boca para ser titular luego del pago de 3.405.000 dólares, el préstamo sin cargo y sin opción de Simón Rivero y un 25 por ciento de la ficha de Mauro Luna Diale.

Y como viene sucediendo en los mercados desde que Juan Román Riquelme es dirigente, llegó un refuerzo que nadie tenía en los planes. Como parte del pago para la salida de Aaron Molinas a Defensa y Justicia, Boca recibió el 50 por ciento del pase del lateral izquierdo Lautaro Blanco, de último paso por Elche. Por estos momentos, empieza a ser titular debido al mal momento de Fabra y a la lesión que padeció hace algunas semanas Marcelo Saracchi.

Después, Boca no logró cerrar refuerzos en otras líneas. Palacios hubiese reforzado un puesto en el que Diego Martínez no tiene certezas y no las tendrá, ya que no llegó nadie. Barreal, en tanto, hubiese sido un buen recambio para Zenón en caso de que lo necesite.

¿Boca se reforzará a mitad de año?

De acuerdo a información de Bolavip, no hay que descartar del todo a Carlos Palacios. Boca podría pensar en un nuevo intento por el chileno para el mes de junio, siempre y cuando no aparezca alguna oportunidad en una posición similar.

Al nombre de Palacios se le puede sumar algún mediocampista central o por afuera, dependiendo de cómo logre acomodarse Diego Martínez con las vueltas de Ezequiel Fernández y Cristian Medina del Torneo Preolímpico en los próximos días.

Durante enero también sonó la intención de Juan Román Riquelme y Edinson Cavani de convencer a Sebastián Coates para que llegue libre a mitad de año, según informó el periodista Fernando Czyz. Sin embargo, Bolavip pudo saber que el defensor de Sporting CP también está siendo tentado por Nacional a través de Mauricio Pereyra, flamante refuerzo del conjunto uruguayo a comienzos de 2024. Por el momento, no hay novedades sobre su renovación con el conjunto portugués.

La llegada de Coates podría compensar la posible venta de Nicolás Valentini para mitad de año, luego de que ya fue tentado durante este mercado por equipos de Italia y el Olympiakos de Grecia. También a Aaron Anselmino lo siguen desde Europa.

Respecto a esto último, es probable que Boca pueda tener alguna venta importante a mitad de año, sobre todo, teniendo en cuenta que el mercado de verano en Europa abre más posibilidades.