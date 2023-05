Nunca jugó en Boca. Nunca jugó en River. De hecho, su única experiencia en Buenos Aires fue en Sarmiento de Junín. Sin embargo, Guillermo Farré quedó marcado en la memoria de los dos recién mencionados por aquel gol en el Monumental en la Promoción del 2011. Este domingo tendrá que ir a La Bombonera como DT de Belgrano, donde lo esperarán muchos hinchas del Xeneize que celebraron bastante aquel derechazo.

“¿Sos consciente de que, cuando llegues al banco de suplentes, vas a ser recibido con aplausos?”, le preguntó el periodista Martín Costa en ESPN F12. El entrenador mantuvo los pies sobre la tierra y contestó con mucho respeto por aquel acontecimiento de hace casi 12 años.

“Disculpen, pero no me prendo a esa situación. Sé que si se pone el nombre mío arriba de la mesa es porque, en líneas generales, en algún momento obviamente estuvo todo el folclore del fútbol y todavía hasta el día de hoy sigue pero Yo fui un laburante del fútbol, hice lo mejor para mi equipo”, expresó.

Y remarcó: “Hoy soy un laburante, haré lo mejor para mi equipo y no más que eso. Yo no me prestaría algo que lleve a una situación que por ahí se pueda malinterpretar”. Muy correcto.