VIDEO | No se vio: lo que le hizo Colidio a Equi Fernández en medio del Superclásico

El domingo pasado, por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional, el Estadio Monumental albergó una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino entre River Plate y Boca Juniors. Y, luego de un trámite un tanto cambiante y también picante, el Millonario y el Xeneize terminaron empatando 1-1.

Pero, más allá de los goles y del juego en cuestión, el partido entre los de Martín Demichelis y los de Diego Martínez dejó varias apostillas interesantes. Es que contó con hechos insólitos como una jugada fantasma, un fuerte cruce entre Franco Armani y Cristian Lema y otros episodios típicos de un encuentro de estas características.

Pero el Superclásico entre los dos equipos más importantes de la máxima categoría del fútbol argentino es tan especial que, con el correr de las horas y de los días siguen apareciendo momentos que no trascendieron durante el partido pero que no dejan de ser llamativos. Sí, dos días después el material se sigue acumulando.

En medio de ese panorama, en las últimas horas comenzó a viralizarse un video muy particular que tiene como protagonista principal a un jugador que fue titular en River contra Boca pero que surgió de las divisiones inferiores de la entidad Xeneize. Sí, lógicamente nos referimos a Facundo Colidio, que aportó un nivel interesante.

En pleno desarrollo del Superclásico en el Monumental de Núñez, el atacante de 24 años de edad y nacido en Rafaela, provincia de Santa Fe, se despachó con un gesto realmente llamativo que también incluyó a un nombre propio que estuvo desde el arranque en los dirigidos por Martínez. ¿De quién se trata? De Ezequiel Fernández.

Cuando transcurrían jugados 23 minutos del primer tiempo y el partido continuaba empatado 0-0, Colidio se dio vuelta, se acercó a la humanidad del reciente subcampeón del Torneo Preolímpico Sub-23 con la Selección Argentina que dirige Javier Mascherano y lo abordó de una manera que nos dejó a todos con la boca abierta.

¿Qué pasó? El exjugador de Inter de Milán, Sint-Truiden y Tigre tocó al joven volante de 21 años, pasándole su mano por la oreja. Llamativamente, Fernández no reaccionó demasiado: se lo vio completamente compenetrado en el desarrollo del compromiso y no ofreció ninguna reacción al respecto. Sin embargo, no deja de sorprendernos.

Los números de Colidio en River

Facundo Colidio acumula 4 anotaciones y 4 asistencias al cabo de 23 partidos oficiales con la camiseta de River.

¿Cuándo vuelve a jugar River?

El duelo entre Talleres de Córdoba y River Plate se desarrollará el próximo sábado 2 de marzo desde las 21:30 horas.