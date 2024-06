Gabigol celebró por todo lo alto la goleada 6-1 en el clásico ante Vasco Da Gama del último domingo, a la que aportó el último tanto. Según el periodista brasileño Leo Dias, el delantero fue organizador de una fiesta a la que concurrieron alrededor de 80 mujeres y que se extendió durante dos días, quedando en el centro de una nueva polémica que ya pasó a formar parte de un extenso historial extradeportivo.

“Según los informes escuchados por nuestro reportero, las jóvenes fueron contratadas como ‘presencias VIP’. ¿Que significa eso? Lo dejaremos a tu interpretación, querido lector”, relató el periodista de gran popularidad en Brasil, ya que solo en X reúne cerca de dos millones de seguidores.

Entre los diferentes testimonios que Dias logró reunir de parte de quienes asistieron a la fiesta, uno de cuenta que en la misma no faltaron los incidentes y que incluso la hermana de Gabriel Barbosa se vio involucrada, ya que se encargó de expulsar a “una mujer que estaba teniendo relaciones sexuales con uno de los invitados presentes”.

“Avivado por bebidas alcohólicas”, según otro de los testimonios, el grueso de la celebración eterna de Gabigol, verdugo de River en la Libertadores de 2019, habría comenzado pasado el mediodía del lunes y finalizado el martes, alrededor de las 7 de la mañana. Sin embargo, el brasileño habría estado varias horas más reunido luego de la partida de muchos de sus invitados.

De la cuenta de X de Gabriel Barbosa.

Otro escándalo reciente de Gabigol

Los detalles de la fiesta del delantero de Flamengo salieron a la luz cuando todavía no había terminado de apagarse otra polémica que lo tiene como involucrado y que resintió nada menos que las relaciones con los hinchas del equipo.

Gabriel Barbosa tuvo que salir a pedir disculpas después que se difundieran imágenes suyas con la camiseta de Corinthians, otro rival clásico del Mengao, en una reunión privada.

“Me equivoqué, pido disculpas, pero fue un acto en el que no pensé tanto. No sabía que iba a pasar todo esto. Nunca usaría una camiseta para faltar el respeto a la afición del Flamengo. Yo colecciono camisetas, las cambio, sean de selecciones, de baloncesto, y acabé recibiendo esa camiseta y la usé”, explicó en entrevista con UOL.

Más allá de la aclaración del delantero, en Flamengo tomaron la determinación de castigarlo con una multa económica y retirarle el dorsal número 10 a su camiseta como muestra de desaprobación y guiño a los hinchas.