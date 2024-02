Después de haber quedado en la historia de Platense tras una memorable campaña en la Copa de la Liga Profesional 2023, Martín Palermo había anunciado que iba a ser el próximo entrenador de Boca.

Eso sí, su vuelta al club se iba a producir únicamente si Andrés Ibarra y Mauricio Macri derrotaban a Juan Román Riquelme en las últimas elecciones, algo que finalmente no terminó sucediendo.

Su vínculo con el Calamar no tuvo retorno y el Titán quedó libre. Después de varios llamados desde lo largo y ancho de Sudamérica, finalmente Palermo decidió atender la oferta que le hizo el Olimpia de Paraguay para convertirse en su nuevo DT.

“Siempre hay un capítulo más”, dijo el ídolo boquense en el video que preparó el Franjeado para anunciar su llegada. Luego, el club le dio la bienvenida al Titán con un slogan similar al que suele utilizar el Xeneize. “Bienvenido al único grande”, concluye el corto.

Palermo sobre el no llamado de Riquelme para ser DT de Boca

Al no haber ganado la oposición en las últimas elecciones en Boca, Palermo tuvo claro que él no iba a estar entre los candidatos de Román para dirigir al Xeneize y así lo expresó: “No creo que Riquelme me llame para ser DT de Boca. Si lo hace es por algún interés”.

En esa entrevista con La Red, el goleador histórico de Boca recordó todas las chances que tuvo de volver a la institución. “Yo creía que alguna vez alguien me iba a llamar. Tuve oportunidades como para que alguien me llamara: le tocó al Vasco (Arruabarrena), le tocó a Guillermo (Barros Schelotto), le tocó a Battaglia y a Ibarra y yo me quedé calladito. Yo no tenía que ocultar nada, era mi gran sueño. Lo voy a seguir diciendo y lo voy a seguir esperando”.

Después de afirmar que tendrá que “esperar cuatro años más” para saber si podrá entrenar al club de La Ribera, el Titán soltó: “Cuando me toque dirigir a Boca voy a estar mucho mejor, por más que crea que este sea mi mejor momento. Yo me veo ahí sentado, pero no entrando desde el túnel visitante. Todo a su debido tiempo: si tienen que ser 4 años u 8 porque Riquelme gana otro mandato, esperaré”.