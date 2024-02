El mercado de pases en el fútbol argentino ya finalizó, pero por un acuerdo entre todos los dirigentes se produjo un asterisco dentro del reglamento: aquellos equipos que vendieran o prestaran a un futbolista pasado la fecha original, tendrían una semana más para encontrar una nueva incorporación. Eso le ocurrió a Boca, que se desprendió de Bruno Valdez.

Uno de los grandes objetivos de Juan Román Riquelme, desde que regresó al Xeneize (NdR: vicepresidente hasta diciembre de 2023, fecha en la que gana las elecciones), buscó adquirir refuerzos de jerarquía para que los objetivos nacionales e internacionales fueran más accesibles. Por eso terminó sumando a Edinson Cavani. Y ahora se enteró que James Rodríguez, ex Real Madrid y que siempre estuvo en su radar, rescindiría en São Paulo.

Thiago Carpini, el DT del conjunto paulista, no tiene en cuenta a Rodríguez, según reportó el periódico brasileño Globo. Incluso, la misma fuente sentencia que el colombiano le solicitó a la dirigencia poder rescindir el contrato que lo une a la institución hasta el 30 de junio del 2025.

Si bien a Boca se le complicaría poder sumar al enganche de 32 años, ya que no posee cupo de extranjero, en la cabeza de Riquelme no deja de aparecer como una opción para la ofensiva. Y más que este año buscará romper la sequía de títulos. De hecho, para que pudiera llegar en una operación relámpago, Diego Martínez debería prescindir de Luis Advíncula, Frank Fabra, Jorman Campuzano, Marcelo Saracchi, Miguel Merentiel o Cavani.

El viernes 9 de febrero, el fútbol argentino le bajará la persiana al período de incorporaciones, por lo que es altamente dificultosa la llegada de James Rodríguez al Xeneize, además de que todavía São Paulo no respondió si aceptarán el pedido que les hizo o si deberá quedarse a cumplir el vínculo, a menos que llegue una oferta para que otro equipo lo compre.

El futuro de James Rodríguez

Según indicó Bolavip Colombia, la carrera de James Rodríguez podría continuar en 3 destinos: Botafogo (Brasil), Besiktas (Turquía) o la MLS, dado a que su objetivo es estar cerca de su hija, quien reside en Estados Unidos.

El motivo por el que James Rodríguez no llegó a Boca

Una vez que se concretó su llegada al elenco brasileño, el periodista Javier Hernández Bonnet, en el Blog Deportivo de Blu Radio, aseguró la razón por la que no se puso la que el futbolista no arribó a Brandsen 805: “James Rodríguez firmó muy por debajo de lo que él estaba aspirando ganar en un nuevo contrato. Yo por eso les conté el tema del famoso empresario que está vinculado al Valencia. No le interesó la oferta que era muchísimo mejor de lo que finalmente podría ser la cifra con la que se cierre su contratación por parte del São Paulo”. Todavía, en Boca se lamentan.