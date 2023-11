Carlo Ancelotti fue claro por primera vez en mucho tiempo sobre su futuro. Prefiere quedarse en el Real Madrid. En la conferencia de prensa previa al partido que sus dirigidos disputarán ante el Cádiz por la jornada 14 de LaLiga, el entrenador italiano fue sincero y dijo que aguardará la propuesta de la directiva de la Casa Blanca hasta el último día de su contrato.

“Esperaría al Real Madrid hasta el último día”, comentó el cuatro veces campeón de la Champions League en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas. Es decir, hasta el 30 de junio del 2024, fecha en la que, por lo menos por el momento, termina su vínculo con la institución de la capital española, esperará la propuesta de renovación por parte de Florentino Pérez y compañía.

Es cierto, eso también significa no solo que no hay un acuerdo, sino que no hubo un acercamiento, por lo menos formal, para renovarle el contrato. Pero también denota que, a pesar de estar a un poco más de un mes para ser libre de cerrar su incorporación a la Selección de Brasil o a cualquier otro club o combinado que lo quiera como entrenador después de mitad del 2024, él prefiere quedarse en el Real Madrid.

Frente a esta postura de Carletto y en la situación de cambios urgentes que necesita la Selección de Brasil, Ednaldo Rodrigues, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, ya activó su plan b. Es que Fernando Diniz es insostenible con las tres derrotas consecutivas en las Eliminatorias, por eso, el reemplazante lo están yendo a buscar a Arabia Saudita.

Más precisamente al Al Hilal. Se trata de Jorge Jesus, que dejó su huella marcada en el Flamengo al ganar la Copa Libertadores 2019 (derrotó al River campeón de América de Marcelo Gallardo) entre otros títulos. Además, justo acaba su lazo con el equipo de la Liga Pro Saudí el próximo 30 de junio, por lo que podría asumir para el mismo momento que se lo esperaba (o que, en realidad, todavía se espera) a Ancelotti.

¿El antecedente reciente de Jorge Jesus?

Jorge Jesus arribó al Al Hilal para la temporada 2023/2024. Fue su regreso, porque también estuvo en el banco del conjunto saudí en la campaña 2018/2019. Lo más saliente de su trabajo reciente es su paso por el Flamengo, en donde ganó la Copa Libertadores 2019 (además de la Recopa y de tres títulos locales). Luego dirigió al Benfica entre 2020 y 2022 y al Fenerbahce en la temporada 2022/2023 donde ganó la Copa de Turquía.

Abel Ferreira, el apuntado por los medios brasileños para que sea tenido en cuenta

Las declaraciones de Carlo Ancelotti no cayeron para nada bien en Brasil, que necesita encarar cuanto antes un nuevo proceso con un entrenador que esté decidido a tomar las riendas del elenco nacional. Ante la incertidumbre, los medios locales no tardaron en dar a conocer sus aspirantes. En esa dirección, el que más protagonismo tuvo bajo este aspecto es Abel Ferreira, bicampeón de América con Palmeiras, a quien el contrato le vence a fines del 2024. No obstante, desde la prensa proponen que pudiese haber un acuerdo entre las directivas del elenco paulista y la CBF ante la necesidad que le urge a la Verdeamarela.