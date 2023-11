VIDEO: El reto de Messi a Enzo Fernández que no se vio en pleno Brasil vs. Argentina

El partido que Argentina le ganó a Brasil en el Maracaná por las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa del Mundo tuvo de todo. La previa, el durante e incluso el post encuentro generó todo tipo de reacciones y noticias. Y cuando han pasado varios días del mismo van trascendiendo algunas anécdotas y hasta videos. Durante el festejo por el gol de Nicolás Otamendi, Lionel Messi retó a Enzo Fernández por un polémico gesto.

Argentina las vivió todas. Antes del arranque del partido, el plantel decidió irse al vestuario ante los hechos de violencia ya conocidos por parte de la policía contra los hinchas argentinos. Los propios jugadores intentaron defender al público del ataque con cachiporras de las fuerzas de seguridad.

Luego de esta violencia, hubo acción dentro del campo de juego, pero también muchos gestos, entredichos y hasta peleas. Messi tuvo su cruce con Rodrygo, por ejemplo, del cual el propio jugador brasileño se quejó después, ya que recibió varias amenazas e insultos racistas.

En el juego también hubo mucha fricción con varias acciones fuertes, sobre todo, del lado de la selección brasileña. Al final, hubo un ganador y fue Argentina. Gracias al gol de Nicolás Otamendi le propinó la primera derrota como local a la ‘Verdeamarela’ en la historia de las Eliminatorias. Y, en medio del festejo por este tanto en el segundo tiempo, hubo un hecho que pasó totalmente desapercibido e involucró a Messi y Enzo Fernández.

El reto de Lionel Messi a Enzo Fernández tras un polémico gesto

El gol que convirtió Otamendi hizo explotar de júbilo a todo el plantel argentino y no es para menos con los hechos ocurridos anteriormente. A tal punto que hubo un gesto para la hinchada de Brasil. Enzo Fernández se agarró la camiseta y mostró el escudo de campeón del mundo para provocar al público local.

Fue allí cuando Messi retó a Enzo para que deje de provocar. Leo lo agarró y le dijo que no lo hiciera. Si bien el capitán de la Selección Argentina fue uno de los que estuvo involucrado en todos los conflictos, acá hizo bien en calmar al ex River para no desatar más problemas con el resultado a favor.

Este gesto de Enzo Fernández y la reacción de Leo Messi pasaron totalmente desapercibidos, pero un usuario en redes sociales mostró el momento exacto. Esto se viralizó rápidamente en Argentina, que todavía sigue de festejo por el triunfo ante Brasil.

FIFA abrió expedientes contra Argentina y Brasil

Debido a todos los problemas que hubo en el Maracaná, FIFA tomó cartas en el asunto. Luego de que Conmebol se desligó por completo de la organización del partido debido a que las Eliminatorias son un torneo realizado por el máximo organismo del fútbol mundial, se conoció que tanto Argentina como Brasil serán investigados.

Brasil sufrirá una investigación en contra en donde se lo acusa de “no garantizar el orden y la seguridad” de propios y ajenos en el Maracaná. Mientras que, a Argentina se le abrirá un expediente por “atrasar el inicio del encuentro y por perturbar a los aficionados”, según informó Doble Amarilla.

En el caso de Brasil podría recibir la suspensión del Maracaná para los partidos de selección. En tanto, ambas selecciones podrían recibir multas según qué defina el Comité Disciplinario de FIFA.