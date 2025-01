No es Michael Jordan: Karl Malone eligió al mejor jugador de la historia de la NBA

Karl Malone, apodado “El Cartero” por su capacidad de rendir bajo presión, fue el rostro del Utah Jazz durante casi dos décadas en la NBA. Con su imponente físico, su incansable ética de trabajo y su capacidad para encestar, se convirtió en el tercer máximo anotador de todos los tiempos de la liga. Por eso, su figura es más que respetada a la hora de opinar sobre quiénes son los mejores jugadores de la historia.

Contrariamente a la creencia popular, Malone refutó las afirmaciones de que había llamado a Michael Jordan el mejor jugador de todos los tiempos. “Bueno, dices que MJ es el mejor jugador que he visto. Yo no he dicho eso”, dijo Malone en diálogo con Adam Fisher de Bleacher Report en 2010. “No lo considero el mejor jugador que he visto”.

Algunos podrían especular que los comentarios de Malone se deben al dolor de perder contra los Bulls de Jordan en dos finales de 1997 y 1998. Sin embargo, sus criterios para evaluar la grandeza parecen tener sus raíces en una era diferente. Al hablar sobre su elección para el GOAT, Malone se inclinó por Wilt Chamberlain y Bill Russell, dos titanes de los primeros años del juego. “Es discutible que podría ser Wilt Chamberlain o Bill Russell”, dijo el 14 veces All-Star.

La perspectiva única de Malone sobre la grandeza

Malone no dudó en compartir su admiración por los jugadores que dieron forma a su carrera, tanto como compañeros de equipo como oponentes. “El mejor compañero de equipo/jugador con el que he jugado fue John Stockton”, dijo, al destacar la química incomparable que compartió con el base del Jazz, miembro del Salón de la Fama. Al reflexionar sobre sus enfrentamientos más difíciles, Malone también elogió a Buck Williams y Maurice Lucas.

“Eran los ala-pívots de esa época, y yo estaba entrando en esa era”, dijo Malone. “Poder jugar contra esos muchachos y aprender de ellos como novato significó mucho”. Cuando se le pidió que construyera su quinteto titular de todos los tiempos, Malone ofreció una alineación que sorprendentemente omitió a Jordan:

Centro: Wilt Chamberlain

Base: John Stockton

Ala-pívot: LeBron James

Escolta: Oscar Robertson

Alero: Scottie Pippen

La inclusión de Pippen por parte de Malone generó sorpresa, pero el jugador defendió de manera convincente su decisión. “Scottie Pippen lideró al equipo en todas las categorías estadísticas cuando estaba allí sin Michael Jordan”, declaró Malone en The Dan Patrick Show.

Karl Malone y John Stockton: una asociación legendaria

Malone junto a Stockton en una imagen de 2003.

Pocas duplas en la historia de la NBA han logrado el nivel de éxito y sinergia que Karl Malone y John Stockton lograron durante sus casi 20 años juntos con el Utah Jazz. El dominio de Malone como anotador (acumuló más de 36.000 puntos, ganó dos premios al Jugador Más Valioso y participó en 14 partidos del Juego de las Estrellas ) se vio amplificado por la brillantez de Stockton como base.

Stockton, ampliamente considerado como uno de los mejores bases de todos los tiempos, lideró la NBA en asistencias durante nueve temporadas consecutivas y tiene el récord de todos los tiempos con más de 15.000 asistencias , muchas de las cuales terminaron en manos de Malone.

Para Malone, Stockton era más que un compañero de equipo; era una extensión de su propio juego. “El mejor compañero de equipo con el que he jugado fue John Stockton”, reiteró Malone.

Su conexión, particularmente en el pick-and-roll, se convirtió en la jugada característica del Jazz y una de las estrategias más efectivas en la historia de la NBA. La disciplina, el liderazgo y el juego desinteresado de Stockton permitieron que Malone prosperara y, juntos, impulsaron al Jazz a las Finales de la NBA en 1997 y 1998, solo para quedarse cortos ante los Bulls de Michael Jordan.

