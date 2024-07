Después de su paso por Racing Club, del que se marchó enemistado con algunos referentes del plantel como Gabriel Arias y Leonardo Sigali, la carrera de Emiliano Vecchio se reencontró con Unión Española, equipo del fútbol chileno en el que ya había tenido un paso hace más de una década.

Si bien llegó al conjunto hispano como una figura de renombre y para jerarquizar al plantel, el flojísimo presente deportivo de los comandados por Miguel Ponce generó una interna dentro del vestuario, según confesaron desde las tierras trasandinas. Y como si fuese poco, en la dirigencia que preside Francisco Ceresuela buscarían deshacerse del mediocampista de 36 años.

A lo largo de las últimas horas, el periodista Juan Cristóbal Guarello aseguró en su canal de YouTube que el ex Rosario Central que fingió una lesión, “tiene un historial de hacer la cama”, pero no se quedó allí y redobló sus dichos: “Lo que quiere hacer Unión Española es deshacerse de Emiliano Vecchio porque es la manzana podrida. No voy a decir el problema que tiene, pero es el mismo que tenía con algunos jugadores de Cobreloa”, soltó sin pelos en la lengua.

El estallido en el vestuario de Unión Española se dio después de lo que fue la pésima actuación frente a Magallanes por la Copa Chile, donde fueron goleados por 5-0 en condición de local, y el resultado global fue de 8-0. Y ahora que el domingo 21 de julio visitarán a Colo-Colo, podría ser sin Vecchio.

Emiliano Vecchio, jugador de Unión Española. (IMAGO / Photosport)

¿Cómo fue el primer paso de Emiliano Vecchio por Unión Española?

En el año 2012, Emiliano Vecchio lució la camiseta de Unión Española durante 47 partidos. Allí convirtió 12 goles y aportó 11 asistencias, pero no consiguió títulos.

Emiliano Vecchio fingió la muerte de su hermano para salir de fiesta

Tras llegar en un pésimo estado físico, algo que fue recuperando con el correr del tiempo y así transformarse en la gran estrella de Unión Española para alcanzar la final de Torneo Clausura 2012, instancia en la que fueron derrotados a manos de Huachipato.

En aquel entonces, el mediocampista ofensivo fingió el fallecimiento de su hermano para llevar a cabo una fiesta por su matrimonio. Pero cuando se reincorporó, mientras estaba en el ojo de la tormenta, negó la afirmación: “Él está muy mal, pero no está muerto”, indicó.

Su accionar le trajo un enorme conflicto con sus compañeros y con el cuerpo técnico de los Hispanos, por lo que fue marginado durante un tiempo. Y la mentira le generó una mala reputación que sigue vigente al día de hoy.