Emiliano Vecchio suele ser noticia en Central. El talentoso volante creativo del Canalla es un gran jugador, pero suele tener actitudes criticables. En esta oportunidad, el club fue quien lo dejó expuesto en Twitter. ¿Cómo? Confirmó públicamente que mintió sobre una lesión.

Capitán y referente de Rosario Central, el comunicado del club acusándolo de mentir en una lesión dejó helados a todos los hinchas. ¿Saldrá el 10 a responder? ¿En la próxima entrevista post partido habrá palito del jugador a la Comisión Directiva?

Escándalo con Vecchio en Central: el club confirmó que mintió sobre una lesión

El problema comenzó cuando Leandro Somoza, actual DT del Canalla, le exigió una puesta a punto a Vecchio para tenerlo en cuenta. El 10 le hizo saber al DT que no estaba de acuerdo con su visió y, tras ir al banco en el empate con Colón de local y no ingresar, el futbolista acusó una lesión en el sóleo.

A partir de lo ocurrido, el club programó una resonancia para ese mismo día. Vecchio no asistió, el entrenedor no lo citó para enfrentar a Aldosivi y finalmente, tras los estudios, no había lesión. Por eso, el club no dudó y lo mandó al frente en las redes oficiales.

"Informamos que el jugador Emiliano Vecchio refirió un fuerte dolor en el sóleo en el entrenamiento del miércoles y esto motivó que el departamento médico del club le solicitara estudios por imágenes correspondientes para confirmar la gravedad de la lesión", comienza el comunicado. Y remata: "El jugador es citado el mismo miércoles para realizarse la resonancia magnética, no pudiendo concurrir. En el día de la fecha se realizó el estudio mencionado y el mismo arrojó que no existe lesión muscular ni de ninguna índole".