A lo largo de los últimos meses, a Emiliano Vecchio se lo acusó de ser una especie de ‘oveja negra’ dentro del plantel de Racing, y que estaba peleado con los referentes del vestuario, como son las figuras de Gabriel Arias, Leonardo Sigali e Iván Pillud. ¿La razón? Su relación con Mercedes Blanco, hija del presidente de la institución, y ex pareja de Lisandro López, ídolo del club, con quien los jugadores mencionados poseen una gran amistad.

Tras los diversos rumores que surgieron desde el mundo racinguista, fue el propio Vecchio quien se encargó de realizar un posteo en sus redes sociales para poder terminar con el ida y vuelta: “En este último tiempo me he visto involucrado en un montón de situaciones que no son reales y hasta el momento elegí el silencio para evitar darle trascendencia a esas mentiras” , inició en su cuenta oficial de Instagram. Y añadió: “Hoy siento que es tiempo de aclarar porque entiendo que estamos en un momento delicado en el que necesitamos unión, paz y claridad”.

Según había manifestado el ex director técnico de Racing, Fernando Gago, la ausencia del mediocampista de 34 años tenía que ver con que no estaba en forma física tras su rotura de ligamentos cruzados. Pero, antes de la derrota ante Platense, se viralizó una foto en uno de los entrenamientos donde se lo ve muy bien. “Decirles que siempre he cumplido con toda la planificación del cuerpo técnico de turno: pesos, horarios, etc. Estoy listo, hace un tiempo, con muchas ganas y ansias de volver a la cancha y ayudar al equipo a conseguir los objetivos. Esperando el momento que me convoquen” , continuó con su discurso.

Más allá de los agradecimientos al cuerpo técnico, dirigentes y diferentes personalidades que trabajan en el día a día del equipo de Avellaneda, Emiliano Vecchio se encargó de sepultar todos los rumores de una pelea con sus pares: “Se han dicho muchísimas cosas de mi relación con mis compañeros que no son ciertas. El grupo está muy bien, comprometido y enfocado en sacar esta situación adelante”. Y no dejó pasar el tiempo para también mostrar gratitud para con ellos. “Estoy también agradecido a ellos por el apoyo, el cariño y por aguantarme en toda esta etapa de recuperación”, enfatizó.

Por el momento, Emiliano Vecchio no regresó a la nómina de convocados en Racing, y los hinchas suelen expresarse por medio de las redes sociales, donde piden a gritos por el retorno del ex futbolista de Colo-Colo, Qatar Sports Club y Al-Ittihad.

De cara a lo que se viene, donde la Academia deberá visitar a Sarmiento de Junín, el próximo jueves 19 de octubre, y para dicho encuentro se cumplirá 1 año y 4 días desde que el futbolista nacido en la ciudad santafesina de Rosario se rompió los ligamentos cruzados de la rodilla izquierda, cuando los dirigidos por Fernando Gago derrotaron por 2-0 a Colón, en la Liga Profesional del 2022.

¿Cuántos partidos disputó Emiliano Vecchio en Racing?

Emiliano Vecchio llegó a Racing en junio del 2022, y hasta el momento jugó 14 partidos, donde convirtió 3 goles y aportó 4 asistencias.

¿Hasta cuándo tiene contrato Emiliano Vecchio con Racing?

El vínculo de Emiliano Vecchio con Racing fue renovado, el pasado 10 de marzo, hasta diciembre del 2024.