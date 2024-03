Luego de estar en el foco de las noticias en los últimos días, debido a que fue sancionado por un intento de fraude a un control antidoping, Gabriel Barbosa, el delantero del Flamengo de Brasil, rompió el silencio en sus redes sociales, en donde publicó un comunicado dando su versión de los hechos.

“Me gustaría hablar y aclarar el juicio que se ha llevado a cabo hoy, en el que fui suspendido por un presunto intento de hacer trampa en una prueba antidopaje. A pesar de mi respeto a la Corte, reitero que nunca he intentado obstruir o defraudar ningún examen, y creo que seré exonerado por el tribunal superior”, comenzó en su posteo Gabigol.

Siguiendo con su relato, expresó: “Desde el comienzo de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas. Me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi club y con los hinchas brasileños. Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior”.

Y cerró, con unas palabras de agradecimiento tanto a los hinchas del Mengao como al público que lo apoyan en este duro momento que atraviesa en su carrera: “Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil”.

La denuncia a Gabigol por intento de fraude a un control antidoping

El delantero brasileño de 27 años, fue denunciado en diciembre del año pasado por un hecho ocurrido el 8 de abril de 2023 en Ninho do Urubu, cuando hubo un control antidoping en el predio de entrenamiento de Flamengo, en el que alegaron que Gabigol dificultó la realización del examen, que finalmente se hizo y dio negativo.

Un informe de esta denuncia, explica que el delantero se demoró en realizarse los estudios y no cumplió con el protocolo, ya que no habló con ellos antes del entrenamiento, mientras que después de la práctica los ignoró y se fue a almorzar. Además, los trató con falta de respeto y no siguió los procedimientos indicados, al tomar el recipiente de recogida sin avisar a nadie. Por último, se vio que el oficial lo acompañó al baño para la recolección y, al final, le entregó el jarrón abierto, en contra de las instrucciones recibidas.

De esta manera, el futbolista de Flamengo, fue sancionado por dos años, con una condena que comienza a correr a partir de abril de este año, y que aún tiene una fase de apelación por la defensa de Barbosa. Cabe destacar que a pesar de esto, desde la dirigencia del Mengao igualmente decidieron inscribirlo en la Lista de Buena Fe para la Copa Libertadores.