Mientras se prepara para la final del Campeonato Carioca, que será una llave de ida y vuelta contra el Nova Iguaçu de la Serie D, el Flamengo de Brasil se encontró con una mala noticia, debido a que Gabriel Barbosa, mejor conocido como Gabigol, fue suspendido por dos años.

Según informa el medio brasileño Globo Esporte, el delantero de 27 años fue suspendido por dos años, debido a un intento de fraude en una prueba de control antidoping que se tuvo que realizar en abril del 2023, y tras un juicio, se dictaminó esta sanción, que comenzará a tener vigencia en abril, aunque todavía hay una etapa de apelación para la defensa del jugador.

Esto se debe a que Gabigol fue acusado de violar el artículo 122 del Código Antidopaje Brasileño, que se refiere a “fraude o intento de fraude de cualquier parte del proceso de control”, y que tiene una sanción que puede llegar a los cuatro años de suspensión.

A pesar de que este hecho fue en abril del año pasado, la denuncia recién se realizó en diciembre y en enero de este año la defensa del jugador adjuntó imágenes de la cámara de seguridad del Centro de Entrenamiento Ninho do Urubu para corroborar la versión del futbolista.

Además, siguiendo con su información, el medio citado agrega que el futbolista del Flamengo está siendo representado por el equipo del abogado Bichara Neto, quien defendió a Paolo Guerrero, el delantero peruano que en 2017 fue sancionado por FIFA por un doping positivo.

De esta manera, en caso de que la sentencia quede firme, el equipo de Río de Janeiro perderá por dos años a su goleador, en lo que será una baja sensible de cara a la Copa CONMEBOL Libertadores, en la que buscarán ganar su tercera estrella en los últimos 5 años.

El intento de fraude de Gabigol

Acorde a la información de Globo Esporte, este hecho ocurrió el 8 de abril de 2023 en Ninho do Urubu, cuando hubo un control antidoping en el predio de entrenamiento de Flamengo. Gabigol, es acusado de dificultar la realización del examen, que finalmente se hizo y dio negativo.

Un informe de esta denuncia, explica que el delantero se demoró en realizarse los estudios y no cumplió con el protocolo, ya que no habló con ellos antes del entrenamiento, mientras que después de la práctica los ignoró y se fue a almorzar. Además, los trató con falta de respeto y no siguió los procedimientos indicados, al tomar el recipiente de recogida sin avisar a nadie. Por último, se vio que el oficial lo acompañó al baño para la recolección y, al final, le entregó el jarrón abierto, en contra de las instrucciones recibidas.