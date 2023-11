Luego de sufrir su primera derrota de local en la historia de las Eliminatorias para una Copa del Mundo, en Brasil llueven las críticas tanto para directivos, el entrenador Fernando Diniz como para buena parte de las figuras de la selección. Uno de ellos fue Gabriel Jesús, quien sorprendió con sus declaraciones tras caer ante la Selección Argentina.

El delantero del Arsenal de Inglaterra no pudo cumplir una buena actuación, pese a jugar todo el partido ante Argentina. De hecho, llegó con lo justo físicamente para este clásico, ya que no jugó el duelo anterior ante Colombia. No obstante, no pudo suplir la falta de gol que aqueja al combinado de Diniz.

Gabriel Jesús fue blanco de críticas, sobre todo en Argentina, por un gesto polémico cuando se desataron los hechos violentos de la policía brasileña contra los hinchas argentinos. Pero también tuvo que sufrir cuestionamientos en su país debido a su actuación.

El propio jugador habló al respecto y se refirió a los problemas en la selección de Brasil. Para defenderse, su frase no cayó bien en su país, pero da una explicación del momento que atraviesa la ‘Verdeamarela’.

Gabriel Jesús: “Convertir goles no es mi fuerte”

Brasil no cuenta con un centrodelantero goleador. Sus máximas figuras en el ataque pasan por habilidosos como Neymar Júnior, Vinícius o Rodrygo Goes. El caso de Gabriel Jesús es para el debate, puesto que es un centrodelantero figura en la Premier League por lo que hace en Arsenal y por su pasado en Manchester City. Sin embargo, el gol no es lo suyo, según admitió.

“Doy la vida para ser mejor, principalmente cuando vengo a jugar a la selección, pero hay cosas que no controlo. Intento ayudar a mí equipo pero creo que convertir goles no es mí punto fuerte“, dijo Gabriel Jesús ante varios periodistas en la zona mixta del Maracaná.

El gol a Brasil le cuesta horrores. En las Eliminatorias había arrancado con goleada 5-1 ante Bolivia, lo que daba un buen augurio para el futuro. Sin embargo, desde entonces, sólo marcó tres goles en cinco partidos: dos de ellos fueron marcados por sus defensores centrales (Marquinhos ante Perú y Gabriel ante Venezuela), mientras que el restante fue de Gabriel Martinelli en la derrota ante Colombia (2-1).

¿Es la falta de gol el gran problema de Brasil?

Brasil afronta un serio problema en su selección. Fernando Diniz continúa como director técnico interino, ya que la idea de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) es buscar a Carlo Ancelotti una vez que termine su contrato con Real Madrid. Sin embargo, ante estas intenciones, descuidaron estos meses en donde el equipo no funcionó.

Además, la llegada de Ancelotti no está asegurada. La CBF no le hizo firmar ninguna clase de contrato debido a su compromiso con Real Madrid. Tampoco hubo ningún tipo de guiño del italiano para asegurar su llegada a Brasil. Así, el futuro luce incierto.

Diniz, por su parte, trata de darle otra identidad a la selección brasileña, pero no logra dar en la tecla. “Ahora tenemos otro estilo de juego, diferente al que teníamos con Tite. No es fácil jugar así, pocos equipos en el mundo juegan así. Lo que Diniz viene haciendo con la selección es una cosa muy difícil. Hay que tener paciencia“, supo resumir Emerson Royal al respecto.

Sin lograr adaptarse al estilo del actual entrenador, Brasil sigue sin poder conseguir resultados. Las próximas semanas serán clave para definir los pasos a seguir en el seleccionado. Si el plan es seguir esperando a Ancelotti, pese a que en Real Madrid piensan en una posible renovación, Diniz continuará en el cargo. Caso contrario, pueden venirse tiempos de cambio en el ‘Scratch’.