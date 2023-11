Una vez más, la represión policial se hizo presente en Brasil y ante los hinchas argentinos. Así como ocurrió en diferentes partidos de la CONMEBOL Libertadores con los fanáticos de Boca, River, Argentinos Juniors, Defensa y Justicia, Racing y Vélez, también ocurrió cuando la Selección Argentina visitó al Scratch también se dio por las Eliminatorias Sudamericanas.

El Superclásico demoró su inicio cerca de 30 minutos por los desmanes que protagonizaron los encargados de proteger a los ciudadanos, y los futbolistas de la Selección Argentina se dirigieron hacia el vestuario en clara señal de protesta. Pero cuando retornaron al campo de juego, Gabriel Jesús se encargó de chicanear y provocar a Lionel Messi y compañía.

El delantero brasileño que en la Premier League defiende la camiseta de Arsenal, recordó el partido disputado en plena pandemia por COVID-19, que fue suspendido por las autoridades de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, el organismo regulador autónomo del gobierno de Brasil. Y como en esta ocasión los jugadores argentinos amagaron con suspender el cotejo si no se garantizaba la seguridad de los hinchas, llegó la chicana.

Con su mano derecha, el ex Manchester City le recordó a los campeones del mundo en Qatar 2022 que ‘abandonaban’ el campo de juego por segunda vez consecutiva en territorio brasileño . Claramente, provocó el enojo de Messi, quien fue a increparlo, pero sin ningún tipo de violencia. El capitán, con la palabra, se encargó de ubicar al ariete de 26 años.

Las primeras peleas que se dieron entre los hinchas

Todo se produjo cuando las parcialidades comenzaban a colocar sus respectivas banderas, donde algunos argentinos ya habían ‘copado la parada’ y llegó un brasileño con inmenso ‘trapo’, como se lo conoce en la jerga futbolística, pero en lugar de solicitar un espacio con buenos modales, directamente buscó confrontar.

A raíz de la pelea, los encargados de seguridad se dispusieron a separar para que la discusión no pasara a mayores y no se dieran golpes de puño ni nada similar. Pero el hincha brasileño estaba muy eufórico y no quería serenarse, según puede visualizarse en las imágenes que compartió TyC Sports.

La terna arbitral para Brasil – Argentina

Árbitro: Piero Maza (Chile)

(Chile) Asistente 1: Claudio Urrutia (Chile)

(Chile) Asistente 2: Miguel Rocha (Chile)

(Chile) Cuarto Árbitro: Felipe González (Chile)

(Chile) VAR: Juan Lara (Chile)

(Chile) AVAR: Édson Cisternas (Chile)

¿Cómo ver el partido entre Brasil y Argentina?

En el territorio argentino, Brasil vs. Argentina se podrá visualizar desde la TV Pública, TyC Sports y DirecTV, a partir de las 21:30 horas.