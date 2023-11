No se vio: el obsceno gesto de Paredes a la hinchada de Brasil tras la victoria de Argentina

La barbarie policial, por suerte, terminó. Después de lo que fue el histórico triunfo de la Selección Argentina frente a Brasilen el Maracaná, que se vio empañado por la represión de los efectivos de seguridad, quienes golpearon sin cesar a los hinchas, los comandados por Lionel Scaloni lograron anteponerse a la situación.

Hubo muchísimos altercados en el antes, durante y después del partido. Tanto dentro como fuera de la cancha. Y así como los fanáticos argentinos fueron los protagonistas por los golpes que recibieron, quien también tuvo un cruce fue Leandro Paredes. Pero en este caso, con los torcedores brasileños.

El mediocampista central de la Albiceleste, una vez que terminó el Superclásico en Rio de Janeiro, recibió muchísimos insultos a la hora de dirigirse hacia el vestuario. Y así como Ángel Di María respondió con un escupitajo, el futbolista de 29 años hizo un gesto totalmente obsceno.

Si bien lo realizó con algunas risas de por medio debido a lo que significó el triunfo de la Selección Argentina, muchos torcedores brasileños repudiaron los actos de Paredes. Pero se olvidaron de la salvajada que cometieron sus compatriotas policiales…

Las primeras peleas que se dieron entre los hinchas

Todo se produjo cuando las parcialidades comenzaban a colocar sus respectivas banderas, donde algunos argentinos ya habían ‘copado la parada’ y llegó un brasileño con inmenso ‘trapo’, como se lo conoce en la jerga futbolística, pero en lugar de solicitar un espacio con buenos modales, directamente buscó confrontar.

A raíz de la pelea, los encargados de seguridad se dispusieron a separar para que la discusión no pasara a mayores y no se dieran golpes de puño ni nada similar. Pero el hincha brasileño estaba muy eufórico y no quería serenarse, según puede visualizarse en las imágenes que compartió TyC Sports.

El próximo partido de la Selección Argentina

A pesar de que en marzo del 2024 habrá fecha FIFA, la Selección Argentina no tiene rival confirmado. Y si bien entre junio y julio próximo se disputará la Copa América, recién deberemos esperar hasta septiembre para que los de Lionel Scaloni reciban a Chile.