Sin duda alguna, la Copa América que realizó James Rodríguez fue excepcional. El capitán de Colombia lideró a sus compañeros para alcanzar la final del certamen, donde este domingo enfrentarán a Argentina y tratarán de que no repitan el título. Incluso, el ex Real Madrid buscará su primera estrella con su seleccionado.

Así como gran parte del mundo reconoce la calidad que tiene, hay otra porción del ámbito futbolístico que lo menosprecia. Pero lo más curioso de todo esto es que el protagonista pertenece a São Paulo, el equipo en donde Rodríguez se desempeña en la actualidad. Tras la derrota del Tricolor frente a Atlético Mineiro por el Brasileirão, fue Luis Zubeldía quien generó muchísima controversia por sus dichos.

En plena conferencia de prensa, el entrenador argentino de 43 años quiso evitar una respuesta sobre James Rodríguez: “Vamos a hablar de los que están. Imagínense que estoy con el árbitro… mamita querida”, resaltó con gestos de enojo por lo que fue el desempeño del colegiado Marcelo de Lima Henrique. Pero luego de solicitar que se pasara a otra pregunta, terminó respondiendo sobre el colombiano.

“Creo que James está haciendo un buen campeonato. Me pone contento porque primero es jugador de São Paulo. No lo conozco mucho, pero me imagino que es una buena persona. Y Colombia está haciendo un gran campeonato. Me alegro porque los dos finalistas son los que han desplegado buen fútbol, así que gane el mejor”, indicó Zubeldía para librarse del tema.

James Rodríguez es la gran figura de la Copa América

Colombia ha disputado cinco partidos en lo que va de la Copa América, James Rodríguez ha sido nombrado MVP en cuatro de ellos. Dos asistencias en el debut ante Paraguay, sumó una más contra Costa Rica, otras dos ante Panamá (donde también convirtió un gol) y ahora contra Uruguay consiguió su sexta.

El desempeño del creador colombiano mucho hace acordar a lo hecho por Messi tres años atrás en tierras brasileñas. Sin embargo, para superarlo realmente, deberá ganarle la final del torneo, en la cual se verán las caras el próximo domingo.

El partido en el Hard Rock Stadium de Miami no será uno más, Colombia busca su segundo título histórico, y ganar por primera vez en más de dos décadas (su única conquista fue en 2001). Mientras que Argentina intentará convertirse en la selección con más títulos en la historia de la Copa América.

James Rodríguez, el gran elegido por los argentinos

Sin dudas, el 10 de la Selección cafetera se llevó la gran mayoría de los votos por parte de los hinchas consultados por BOLAVIP en Miami. El talentoso volante, con inferiores y pasado en el fútbol argentino, vive un presente de ensueño y es la gran esperanza cafetera.

¿Podría James jugar en esta Selección Argentina de Scaloni? Lejos de análisis futbolísticos verídicos y simplemente animándose a un hipotético (e imposible) escenario imaginario, el talento del jugador de 33 años cosechó casi por unanimidad la respuesta de los argentinos. Aunque hubo otros nombres.

Luis Díaz, figura del Liverpool en la Premier League, también apareció entre las respuestas, al igual que Juan Fernando Quintero, hoy en Racing pero estrechamente vinculado con River.

¿El cuarto nombre elegido por los argentinos? El de Miguel Ángel Borja, suplente en esta Colombia de Néstor Lorenzo pero 9 titular del Millonario, que brilla todos los fines de semana en las canchas argentinas.