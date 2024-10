Del otro lado del Río de la Plata se generó una enorme revolución después de lo que fueron los dichos de Luis Suárez sobre el trato de Marcelo Bielsapara con los futbolistas de la Selección de Uruguay, donde también hubo críticas por parte de Agustín Canobbio y Fede Valverde, uno de los principales referentes de la Celeste.

Si bien hubo futbolistas que defendieron a Bielsa, como fue el caso de Josema Giménez, quien lo hizo públicamente tras arribar a la concentración, en la antesala al compromiso contra Perú, que se disputará este viernes en la ciudad Lima, hubo una reunión entre algunos de los futbolistas convocados y el director técnico argentino de 69 años.

Según lo informado por Minuto 1 de Radio Carve Deportiva, los jugadores que participaron del cónclave fueron José María Giménez, Federico Valverde, Sergio Rochet, Nahitan Nández y Nicolás De la Cruz. Incluso, la misma fuente reveló que el “intercambio entre ambas partes fue con el fin de limar asperezas y mejorar el relacionamiento y la convivencia en el Complejo Celeste y en las concentraciones”.

Desde el cuerpo técnico sostuvieron que el grupo de futbolistas consideró “muy bien” la charla que mantuvieron en horas de la mañana, según pudo constatar el periódico uruguayo El Observador. Además, a la fuente citada le revelaron que se va “normalizando” la situación tras las declaraciones que hubo en los últimos días.

El pedido de Luis Suárez a los hinchas uruguayos

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, explicó el ex Ajax, Barcelona y Liverpool, entre otros.

Mientras tanto, y tras la eliminación en semifinales de la última Copa América, la Selección Uruguaya peleará en octubre por acercarse aún más al Mundial 2026. Hasta el momento, se ubica tercero con 15 de 24 puntos posibles y en esta ventana chocará ante Perú y Ecuador.

La formación que planificó Bielsa para Uruguay vs. Perú

A falta de un entrenamiento y de confirmación oficial, Uruguay visitaría a Perú con Sergio Rochet; Santiago Bueno, Manuel Ugarte, Guillermo Varela; Nahitan Nández, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Maximiliano Araújo; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta.