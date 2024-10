El conflicto que se generó entre Luis Suárez y Marcelo Bielsa tiene expectante a toda la población uruguaya, como si se tratara de una película de suspenso. Y es que está en juego el futuro del seleccionado, que sueña con meterse en la próxima cita mundialista. Pero así como los hinchas piensan en lo que viene, quien también analiza lo que viene ocurriendo es el ex entrenador Sergio Markarián.

Pese a que no tuvo la chance de dirigir a la Selección de Uruguay, lo hizo con su par de Paraguay durante el Mundial de Corea-Japón 2002, donde alcanzó los octavos de final. Pero también estuvo al frente de los seleccionados de Perú y Grecia, además de los quince equipos en los que estuvo al frente durante su carrera, la cual inició en 1976. Por lo tanto, Markarián es un especialista en el manejo de grupos.

Durante las últimas horas, el ex entrenador de 79 años destacó que no le llamaron la atención las de Suárez en contra de Bielsa, además de que confesó qué le parece “preocupante” de la actualidad del seleccionado charrúa: “Las declaraciones iniciales de Luis Suárez son cosas que todos conocíamos, desde mi punto de vista no hubo nada nuevo. De alguna manera se van filtrando informaciones y uno va sabiendo qué va pasando y se hace la idea de que estamos en presencia de algo que todos conocemos”, sostuvo en diálogo con 100% Deporte (Sport 890).

Markarián también fue consultado por lo que ocurrirá en el seno del plantel tras la ‘división’ que se ve desde el exterior del mismo, ya que al no estar el Pistolero, habría quedado un bando liderado por Josema Giménez y otro por Fede Valverde, quien revalidó lo dicho por el actual 9 de Inter Miami: “No soy psicoanalista y es difícil predecir qué es lo que va a ocurrir; me llamó mucho la atención las respuestas de uno de los jugadores, (que fue) prácticamente un respaldo total al entrenador. Yo prefiero tenerlos a todos contra mí antes que divididos entre ellos”, expresó. A lo que añadió: “Espero que no haya conflicto, si hubiera divisiones no sería bueno, los liderazgos bien marcados de Josema y Suárez no parecen confluir, eso sí me parece preocupante. Me hizo ruido porque difiere con una posición conciliadora que hablaron antes”.

Por otra parte, Don Marka se refirió al estilo que tiene Bielsa para llevar adelante al seleccionado charrúa, pero sin dejar de lado los ejemplos que permitieran poder entender las diferentes maneras que hay de ser la cabeza de un grupo. “La conducción de un entrenador pasa por distintos estilos, están los paternalistas, están los que ponen el objetivo y la impronta personal por encima de la relación, están los conciliadores, y están las propuestas de los que pretenden ser participativos en la conducción. Son distintos estilos, todos sabemos cuál es el estilo de cada entrenador; en el caso de Uruguay queda claro y se fueron dando algunas cosas”, explayó.

El pedido de Luis Suárez a los hinchas uruguayos

“El día de mañana le pido a la gente que no se la agarre con los jugadores si algo no viene bien. Bielsa ha separado a todo el grupo hasta de la forma que tiene para entrenar“, explicó el ex Ajax, Barcelona y Liverpool, entre otros.

Mientras tanto, y tras la eliminación en semifinales de la última Copa América, la Selección Uruguaya peleará en octubre por acercarse aún más al Mundial 2026. Hasta el momento, se ubica tercero con 15 de 24 puntos posibles y en esta ventana chocará ante Perú y Ecuador.

La formación que planificó Bielsa para Uruguay vs. Perú

A falta de un entrenamiento y de confirmación oficial, Uruguay jugaría con Sergio Rochet; Santiago Bueno, Manuel Ugarte, Guillermo Varela; Nahitan Nández, Federico Valverde, Emiliano Martínez, Maximiliano Araújo; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Giorgian De Arrascaeta.